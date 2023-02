Počasí dál komplikuje dopravu v části ČR, na Bruntálsku je sněhová bouře

Praha - Dopravu v Česku místy opět komplikují sněžení a silný vítr. Na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji je kvůli sněhové bouři řada silnic sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Sněžení tam snižuje dohlednost. Na řadě míst Olomouckého kraje a Vysočiny komplikují provoz popadané stromy. Dnes v 6:00 byl otevřen úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, průjezd nákladním vozidlům silničáři nedoporučují.

Kvůli silnému větru a sněžení je dnes ráno v Královéhradeckém kraji bez elektrické energie 12.000 domácností, v Pardubickém kraji pak 2500 domácností. ČTK o tom informovala mluvčí ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

"Vzhledem k velmi silnému větru, který foukal i v noci, a kvůli sněžení evidujeme k 08:00 dnes ráno v Královéhradeckém kraji 26 poruch na vedení vysokého napětí, k nejpostiženějším oblastem patří Rychnovsko, Náchodsko, Trutnovsko, Jičínsko. V Pardubickém kraji evidujeme devět poruch na vedení vysokého napětí, k nejpostiženějším oblastem patří Svitavy, Pardubicko, Ústí nad Orlicí, Chrudimsko," uvedla mluvčí.

Počasí způsobilo problémy také v pátek, kdy bylo bez elektřiny asi 550 domácností na východě Čech. "Na odstraňování poruch samozřejmě pracujeme a budeme pracovat i dnes, pokud počasí terén a bezpečnost dovolí. Poruchy jsou způsobeny velmi silným větrem, mokrým těžkým sněhem, stromy a větve padají do vedení," uvedla mluvčí.

Jihočeský kraj

Vozovky v Jihočeském kraji jsou po ránu sjízdné s opatrností. Komplikace vznikají na silnici u Přední Zvonkové na Prachaticku, kde se po mírné oblevě vytvořila silná vrstva roztátého sněhu. Vozovka je tam proto především pro osobní auta prakticky nesjízdná. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich.

"U Přední Zvonkové byla na silnici silná vrstva snahu krytá posypem. Vzhledem k tomu, že teploty stouply lehce na nulu, tak to povolilo," uvedl Zich. Dodal, že silničáři očekávali větší komplikace v souvislosti s větrem. "Ale naštěstí žádné problémy v noci na dnešek nenastaly. V terénu jsme měli asi 80 vozů, ale jednalo se hlavně o preventivní údržbu," řekl.

Teploty na jihu Čech se po ránu drží většinou lehce nad nulou. O něco chladněji je na Šumavě, kde může i sněžit. Nárazy větru mohou na některých místech dosahovat síly až 70 kilometrů za hodinu. Podle předpovědi meteorologů bude dnes v kraji zataženo se sněhovými přeháňkami. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia.

Královehradecký kraj

Na mnoha místech Pardubického a Královéhradeckého kraje od středních poloh dnes ráno sněží nebo jsou sněhové přeháňky. Na komunikacích leží místy nová vrstva sněhu, silnice jsou sjízdné s opatrností. Vyplývá to z informací krajských cestářů.

Nad 400 metrů nad mořem se na silnicích Chrudimska mohou tvořit sněhové jazyky. Od pátku je kvůli hrozbě pádů větví a stromů uzavřená silnice třetí třídy od okružní křižovatky Vlčnov na Chrudimsku. Od Jablonného nad Orlicí přes Suchý Vrch do Červené Vody na Orlickoústecku na komunikaci první třídy je možné jet pouze se sněhovými řetězy.

V chráněné oblasti Broumovsko je na silnicích třetích tříd místy zledovatělý sníh s posypem. Mohou se vyskytovat popadané stromy. V Krkonoších cestáři silnice udržují pluhováním a posypem, místy tam je zledovatělá vrstva do 15 centimetrů. Kvůli silnému věru se mohou tvořit sněhové jazyky. Na Jičínsku mohou v lesních úsecích padat stromy.

Teploty se v Pardubickém a Královéhradeckém kraji pohybuji od minus pěti do čtyř stupňů Celsia, fouká silný a silný nárazový vítr na většině území východu Čech.

Liberecký kraj

Silničáři nedoporučují průjezd po silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Úsek byl pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřený kvůli sněžení od pátku ráno, znovu se otevřel dnes v 06:00. Dispečer ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti, však průjezd nákladním vozidlům nedoporučuje. Podle něj by měla vozidla dál využívat alternativní trasu vedoucí po silnici 35 přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou, řekl dnes ráno ČTK.

Úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova se uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy se může objevit rozbředlý sníh, dohlednost je snížena vlivem srážek. Situaci s odklízením sněhu na silnicích komplikuje silničářům silný vítr, který vozovky zafoukává. U Doks na Českolipsku spadl na silnici 38 strom. Místo je průjezdné jedním pruhem.

Oblačnost a srážky by měly v kraji pode meteorologů k večeru ustávat. Upozorňují, že na horách se mohou místy tvořit sněhové jazyky a nad 900 metrů nad mořem také závěje. Ráno varují před náledím.

Moravskoslezský kraj

Dopravu na Bruntálsku dnes ráno komplikuje sněhová bouře a vichřice, řada silnic je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Sněžení navíc snižuje dohlednost. V ostatních částech Moravskoslezského kraje je většina silnic sjízdná bez omezení, na řadě míst ale fouká silný i nárazový vítr, kvůli kterému už se stalo několik nehod. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Strom spadl například na silnice u Sedlišť na Frýdecko-Místecku či mezi Horním Benešovem a Lichnovem na Bruntálsku, kde do něj narazilo auto. Automobil narazil do spadlého stromu rovněž u Josefovic, části Klimkovic na Ostravsku.

Srážky snižují dohlednost i na Opavsku, kde se kvůli větru tvoří sněhové jazyky. S opatrností by měli jezdit řidiči také v beskydské části kraje na Frýdecko-Místecku, silnice jsou tam většinou po chemickém ošetření mokré.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je na Frýdecko-Místecku stále uzavřený úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Silnice proto bývá v zimě často uzavřená.

Podle meteorologů bude dnes v kraji zataženo až oblačno a na většině území bude občas sněžit. Na horách bude sněžení i trvalejší. Teploty se budou pohybovat kolem nuly, na horách bude mrznout. Čerstvý severní vítr, zejména zpočátku místy s nárazy, bude k večeru zvolna slábnout.

Olomoucký kraj

Na silnicích v Olomouckém kraji zůstával dnes ráno místy sníh, případně jsou po chemickém ošetření mokré. Při poklesu teplot mohou vozovky namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na některých místech regionu komplikují kvůli silnému větru provoz popadané stromy. Vyplývá to z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Rozbředlý sníh je na silnicích především na Jesenicku a Šumpersku. Na vozovkách, které udržují silničáři inertním posypem, tedy nejčastěji kamennou drtí, leží od středních poloh uježděná vrstva sněhu. V horských oblastech se na vozovkách vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky. Zbytky rozbředlého sněhu jsou místy i na silnicích na Olomoucku, kvůli sněžení a silnému větru tam silničáři varují před možným vznikem takzvané bílé tmy.

Problémy jsou na silnici II/446 u Kopřivné na Šumpersku, kde na ni spadlo deset stromů. Pokračují tam odklízecí práce, auta mohou úsekem projíždět se zvýšenou opatrností. Na silnici II/369 u Jindřichova na Šumpersku narazilo do spadlého stromu nákladní auto. Osobní vůz narazil do spadlého stromu na silnici I/47 u Slavíče na Přerovsku. Na dálnici D35 nedaleko Mladče na Olomoucku komplikuje provoz havárie tří vozidel.

V Olomouckém kraji bylo dnes ráno většinou zataženo se sněhovými přeháňkami, případně mrholením. Místy foukal silný nárazový vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus tří do plus tří stupňů Celsia, na horách klesaly až k minus sedmi stupňům Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy se sněhovými přeháňkami. V Jeseníkách bude zataženo se sněžením. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia, na horách od minus devíti do minus pěti stupňů Celsia. Vát bude čerstvý vítr, zpočátku místy s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách ještě silnějšími. Odpoledne zeslábne. Od vyšších poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Zpočátku se místy může objevit také náledí.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno po ošetření většinou sjízdné se zvýšenou opatrností. Například na Berounsku a Rakovnicku jsou podle informací Ředitelství silnic a dálnic sněhové přeháňky. Na některých místech je náledí, řekl ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic.

"V noci vyjelo 100 sypačů, teploty šly dolů, takže místy je náledí, vybízíme řidiče k opatrnosti," řekl dispečer.

Podle mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanové vyjížděli hasiči mezi páteční 23:00 a dnešní 06:00 k 80 zásahům v souvislosti s větrem. Většinou odstraňovali stromy spadlé na silnice nebo dráty elektrického vedení.

Teploty v regionu se dnes pohybují většinou od nuly do dvou stupňů Celsia. Během dne by měl podle meteorologů vítr postupně ustávat.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou po ošetření většinou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy bez omezení. Během noci v kraji sněžilo. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic. Dopravu komplikoval přes noc také silný vítr, který lámal stromy a větve. Ze silnic je pak uklízeli hasiči, kteří vyjížděli od 21:00 do 6:00 k 84 zásahům. Informovali o tom na twitteru.

V několik případech museli hasiči stromy odklízet i z drátů elektrického vedení. Nejvíc zásahů měli na Ústecku, kam vyjeli 20krát. V Chomutově spadl strom na dvě zaparkovaná auta. Na devíti místech zajišťovali hasiči uvolněné plechy na střeše. V Sobědruhách na Teplicku vítr zlomil stožár. V Kadani na Chomutovsku hasiči zajišťovali uvolněné fotovoltaické panely. V Přestanově na Ústecku spadlo vedení vysokého napětí.

Během dne by měl podle meteorologů vítr postupně ustávat. Očekávají tvorbu sněhových jazyků na horách, v nížinách se může místy objevit náledí.

Kraj Vysočina

Popadané stromy a mráz na řadě míst na Vysočině komplikují dnes po ránu dopravu. Vozovky jsou v regionu hůře sjízdné. Ve zprávě o tom ČTK informovala policejní mluvčí Vysočiny Michaela Lébrová.

"Od 03:00 jsme na integrovaném operačním středisku přijali vícero oznámení o spadlých stromech. Zaznamenáváme i informace o hůře sjízdných vozovkách, a to na různých místech kraje," uvedla.

Teploty po ránu se na Vysočině většinou drží lehce pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů se v regionu mohou vyskytovat sněhové přeháňky. Nárazy větru dosahují síly až 70 kilometrů za hodinu a náledí se může tvořit ráno i dopoledne. Teploty se budou přes den pohybovat v rozmezí od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia. Postupně začne vítr slábnout.

Zlínský kraj

Na vozovkách na Vsetínsku zůstával dnes ráno místy rozbředlý sníh nebo jeho zbytky. Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách okresu, které silničáři udržují inertním posypem, tedy nejčastěji kamennou drtí, je sněhová kaše, případně uježděný sníh. Mokré vozovky na Vsetínsku mohou po chemickém ošetření namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Zbytky sněhové kaše po pluhování leží také na silnicích v Hostýnských vrších. Vyplývá to z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou mokré, také tam je však při jízdě na místě opatrnost. Místy se na vozovkách v regionu tvoří ledovka. Kvůli silnému větru komplikují provoz na některých silnicích popadané stromy. Neprůjezdná je kvůli nim například silnice II/489 u Držkové na Zlínsku. Strom spadl také na silnici I/57 u Vsetína, silnici II/432 u Střílek na Kroměřížsku nebo na silnici II/422 u Osvětiman na Uherskohradišťsku. Na silnici I/35 u Zašové na Vsetínsku narazilo do spadlého stromu osobní auto, nehoda se podle dostupných údajů obešla bez zranění.

Kvůli ledovce je v délce 6,2 kilometru uzavřena silnice III/4932 mezi Loučkou a Vizovicemi na Zlínsku. Ze stejného důvodu je neprůjezdná silnice III/42826 v délce 7,6 kilometru mezi Modrou na Uherskohradišťsku a rekreační oblastí Bunč, která leží na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Kroměříž. "Vozovka se v zimě neudržuje," uvedli silničáři.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo s deštěm, případně deštěm se sněhem. Místy foukal silný vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od jednoho do pěti stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji proměnlivá oblačnost, místy se sněhovými přeháňkami, četnější budou na Valašsku. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia. Vát bude čerstvý severozápadní až severní vítr, místy přechodně i silný. Zpočátku mohou nárazy větru místy dosahovat rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, odpoledne postupně zeslábne. Ráno a dopoledne se také místy může tvořit náledí náledí.