Pobyt vojenských zdravotníků v Česku Sněmovna schválila

Praha - Pobyt vojenských zdravotníků členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku dnes Sněmovna schválila. Vládní návrh nepodpořili zejména poslanci SPD a část zákonodárců KSČM. Podle vládního plánu by mohlo přicestovat ze spojeneckých zemí na pomoc s epidemií nového koronaviru až 300 lidí nejvýše na tři měsíce. Návrh podléhá také souhlasu Senátu, který jej posoudí ve čtvrtek.

"V současné době nelze zcela konkrétně specifikovat podobu této pomoci, jelikož se bude odvíjet od možností a nabídky spojeneckých zemí a aktuální potřeby ČR," stojí ve vládních podkladech.

Působení armádních lékařů a zdravotníků zatím nabídly po české žádosti Spojené státy. Skupiny Národních gard Texasu a Nebrasky mají mít celkem 28 členů. "Předpokládá se, že by se jednalo celkem o čtyři týmy po zhruba sedmi členech, které by vedl lékař. Americké týmy již mají zkušenost se zvládáním pandemie z USA a měly by vlastní vybavení," uvedla vláda.

KSČM neprosadila vlastní návrh, podle kterého by v Česku mohli působit vojenští zdravotníci ze všech členských států OSN. Hlasovali pro něj jen komunisté. Předseda poslanců SPD Radim Fiala sice za nabídky zahraniční pomoci poděkoval, hnutí se podle něho ale dlouhodobě staví proti přítomnosti jakékoli cizí armády v Česku. "Nechceme to hlasovat jako pobyt cizích vojsk," uvedl. Bylo by podle něj možné uzavírání mezistátních smluv.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poslancům řekl, že se nyní vyjednává o možném vyslání zdravotníků s Německem. Rozbíhají se jednání i s dalšími státy EU a NATO, uvedl. Zahraniční vojáci budou v případě nasazení v Česku působit podle ministra beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je v době ohrožení životů obyvatel povinností státu přijmout opatření k jejich ochraně.

V doprovodném usnesení Sněmovna poděkovala českým vojákům, kteří se podílejí na řešení koronavirové krize.

Právě nedostatek odborného personálu je podle odborníků spolu s nedostatkem lůžek pro péči o nakažené s vážným průběhem covidu-19 největším rizikem současného rychlého šíření nákazy novým koronavirem. Zdravotníků, kteří jsou aktuálně pozitivně testovaní na onemocnění covid-19, bylo podle pondělních údajů prezidenta České lékařské komory Milana Kubka více než 13.000, z toho 2600 lékařů a 6000 sester. Denně podle Kubka onemocní asi tisíc zdravotníků.