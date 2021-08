Pobřeží Louisiany zasáhl silný hurikán Ida

Muž si pořizuje fotografii na břehu jezera Pontchartrain v New Orleans, ke kterému se 29. srpna 2021 blíží hurikán Ida.

Muž si pořizuje fotografii na břehu jezera Pontchartrain v New Orleans, ke kterému se 29. srpna 2021 blíží hurikán Ida. ČTK/AP/Gerald Herbert

Houston (USA)/Mexiko - Pobřeží amerického státu Louisiana zasáhl hurikán Ida, který meteorologové označují za mimořádně nebezpečný a potenciálně i za jeden z nejrazantnějších za posledních 170 let. Ida je na pětibodové Saffirově-Simpsonově škále hurikánem čtvrté kategorie, doprovází ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů v hodině. Oznámilo to dnes americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

Živel udeřil pět minut před polednem místního času (18:55 SELČ) na přístavní město Port Fourchon, které leží několik desítek kilometrů od New Orleans. Silný vítr začal působit na některé části pobřeží Louisiany už dnes ráno a zhruba 100.000 domácností zůstalo bez elektřiny, uvedla agentura AP.

Vláda v Louisianě vyhlásila nouzový stav a radnice New Orleans vyhlásila v pátek povinnou evakuaci některých částí města. Úřady obyvatele vyzvaly, aby buď opustili své domovy, nebo aby je řádně zabezpečili a schovali se na nejbezpečnější místo. Doporučily jim, aby si vytvořili zásoby na tři dny. "Prvních 72 hodin je na vás, záchranáři se k vám v prvních třech dnech dostanou jen těžko," řekl Collin Arnold z neworleanského střediska pro mimořádné události.

Hurikán Ida udeřil přesně 16 let po hurikánu Katrina, který si ve stejné oblasti vyžádal více než 1880 obětí na životech a způsobil rozsáhlé materiální škody. Podle meteorologů byla Katrina o stupeň slabší než Ida. Vláda v Louisianě ale doufá, že hurikán napáchá menší škody a vyžádá si i méně obětí na životech díky rozsáhlým investicím do protipovodňové infrastruktury, které stát Louisiana a město New Orleans provedly po roce 2005.