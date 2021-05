Poborský, Šmicer a Fousek kandidují na šéfa FAČR, Malík na místopředsedu

Praha - Bývalí reprezentanti Karel Poborský a Vladimír Šmicer a Petr Fousek oficiálně kandidují na předsedu Fotbalové asociace ČR (FAČR). Všichni tři již známí uchazeči předložili k dnešní uzávěrce kandidátek dostatečný počet nominací od krajských a okresních svazů či klubů. Stávající šéf FAČR Martin Malík bude kandidovat na pozici místopředsedy a také člena výkonného výboru, do něhož se chce dostat i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Asociace o tom informovala na svém webu. Volební valná hromada se uskuteční 3. června v Nymburce.

Všichni tři uchazeči ohlásili záměr stát se novým předsedou FAČR už dříve, oficiálními kandidáty jsou ale až nyní. Ke dni uzávěrky kandidátek museli podle stanov asociace předložit dostatečný počet nominací - musely je podpořit aspoň tři krajské svazy, nebo sedm okresních svazů, nebo 10 klubů od první ligy po divizi.

Dlouholetý funkcionář Fousek, který dříve zastával post generálního sekretáře a řadu let působí ve strukturách mezinárodních federací FIFA a UEFA, neúspěšně kandidoval na předsedu v roce 2017. Tehdy ho na druhý pokus porazil Malík. Fouska podpořilo pět krajských a 14 okresních svazů a 19 klubů. Z první ligy jsou to mistrovská Slavia, další pražský celek Bohemians 1905, Karviná, Pardubice, Olomouc, Slovácko a Liberec.

"Nesmírně si vážím vyslovené podpory. Jenom se potvrdilo to, co jsem avizoval již dříve - že mě podporují jak profesionální, tak amatérské kluby, ale i kraje a okresy, a to jak z Čech, tak z Moravy," uvedl v tiskové zprávě Fousek.

"Moje skutečná podpora ale bude nepoměrně větší, protože drtivá většina okresních a krajských svazů i značná část profesionálních klubů ocenila můj program a vizi i moje funkcionářské zkušenosti. Co je ale nejdůležitější, to je výrazné pochopení pro nutnost změn a reforem v českém fotbale, o které usiluji," dodal.

Šmicra nominovaly tři krajské a 17 okresních svazů a dva kluby - druholigový Žižkov a divizní Nymburk. Sedmačtyřicetiletý vítěz Ligy mistrů ze sezony 2004/05 s Liverpoolem a vicemistr Evropy z roku 1996 je kandidátem iniciativy F-evoluce, která po říjnovém zatčení někdejšího místopředsedy FAČR Romana Berbra v souvislosti s kauzou údajné korupce a ovlivňování výsledků usiluje o změny v českém fotbale. Dostatečný počet nominací získal i Šmicrův někdejší reprezentační spoluhráč a další člen týmu ze "stříbrného" Eura před 25 lety Poborský.

"Jsem rád za podporu změn v českém fotbale a děkuju za ni společně s celým týmem. Je poměrně výrazná i přes to, že jsme se museli více než pouhému sbírání nominací věnovat především pomoci klubům, okresům a krajům," uvedl Šmicer v prohlášení pro média.

Malík už dříve oznámil, že se o post předsedy znovu ucházet nebude. Podal ale kandidaturu na pozici místopředsedy a také člena výkonného výboru za ligu. "Rozhodnutí kandidovat ve mně dozrálo až během dnešního dopoledne. Mám k tomu několik důvodů. Jsem především zklamaný určitým negativním přístupem ze strany některých kandidátů, kteří neřeší faktické problémy, které fotbal má. Ale populisticky jednoduše hází všechno a všechny do jednoho pytle," řekl Malík v nahrávce pro média.

"Když nic jiného, tak naše reprezentace jsou jednoznačným důkazem, jakých se dosáhlo úspěchů. Kdo si myslí, že je to náhoda a ne tvrdá práce spousty lidí, asi nikdy ve fotbale nepůsobil. Nikdy bych k tomuhle rozhodnutí nedospěl, pokud bych necítil podporu některých lidí, zejména z profesionálních klubů, kteří podobně jako já vnímají, kolik práce pro český fotbal se během mého působení v čele asociace odvedlo," dodal.

Věnovat by se chtěl hlavně rozhodčím. "Jsem překvapený, že nikdo z těch, kteří po valné hromadě chtějí hromadně očišťovat český fotbal, nemluví jasně o příčině, která český fotbal trápí nejvíc. A to je situace kolem rozhodčích. Od nikoho jsem neslyšel konkrétní plán. Pokud se tomu budeme vyhýbat, nic pozitivního se neodehraje a nezmění se nic. Byl jsem to já, kdo nastartoval náborový projekt Chci pískat a mám určitou vizi, jaký by měl být další vývoj v oblasti rozhodčích," uvedl Malík.

Na funkci místopředsedy za Čechy podali kandidaturu i Šmicer, plzeňský šéf Adolf Šádek či bývalý generální sekretář FAČR a nový teplický ředitel Rudolf Řepka, rovněž tvář F-evoluce. Za Moravu se mimo jiné uchází i stávající místopředseda Zdeněk Zlámal. Na post člena výkonného výboru za ligu budou kandidovat předseda představenstva Slavie Tvrdík či Dušan Svoboda, jenž šéfuje Ligové fotbalové asociaci, která řídí první a druhou ligu. Šmicer pak podal kandidaturu také na člena výkonného výboru za Čechy.

Spekuluje se, že by Šmicer mohl při volbách ustoupit Fouskovi a ucházet se o pozici místopředsedy. Další dva kandidáti Poborský a Fousek usilují pouze o předsednický post. Členem výkonného výboru za Čechy se chtějí stát například trenér futsalové reprezentace Tomáš Neumann či další z tváří F-evoluce a bývalý zaměstnanec FAČR Ondřej Lípa.