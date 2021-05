Poborský nepochybuje, že uspěje, v čele komise rozhodčích chce Příhodu

Praha - Jeden ze dvou kandidátů na předsedu Fotbalové asociace ČR (FAČR) Karel Poborský nepochybuje, že ve volbách příští čtvrtek v Nymburce proti Petru Fouskovi uspěje. Dovede si představit spolupráci i s Vladimírem Šmicerem, kterého v minulém týdnu zkritizoval poté, co jeho někdejší spoluhráč stáhl kandidaturu na post šéfa FAČR. Pokud by byl Poborský zvolen, do čela komise rozhodčích by navrhoval bývalého prvoligového sudího Radka Příhodu.

"Jestli se cítím jako favorit? To nevím, to asi není to pravé slovo. Ale nepochybuji, že bych neměl uspět," řekl Poborský v livechatu na sociální síti facebook.

Na rozdíl od protikandidáta stále nezveřejnil, kdo ho na pozici předsedy nominoval. V závěru minulého týdne ho podpořila Sparta, zatímco za Fouskem stojí Slavia. Poborský nechtěl říci ani to, koho by si přál ve výkonném výboru po svém boku, pokud by byl zvolen.

"Kandidátů se na můj vkus objevilo opravdu hodně, za poslední dobu je to možná nejširší kandidátka. Včera jsem byl s Petrem Fouskem na Moravě, kde byli představeni místopředsedové za Moravu. Musí si vybrat Morava, ale dva z těch čtyř tam byli výborní," řekl Poborský, jenž pracuje na FAČR jako ředitel oddělení elitní mládeže.

"Na české straně to vidím tak, že je tam spousta dobrých jmen pro mě. Někteří jsou slabší. Ale jakmile se tam dostane člověk, který to s fotbalem myslí vážně, upřímně, má chuť a sílu to dál posouvat, budu jen rád. S těmito lidmi budu rád spolupracovat. Jména neřeknu, furt jsme na nějaké cestě a vede se spousta jednání," dodal vicemistr Evropy z roku 1996.

Dovede si představit spolupráci i se Šmicerem, který je jedním z kandidátů na post místopředsedy za Čechy. Lídr reformního hnutí F-evoluce kandidaturu na předsedu vzdal, podpořil Fouska a zkritizoval Poborského, jemuž mimo jiné vytkl, že na FAČR nechce změny.

"Vláďa stojí na druhé straně barikády, už o tom mluví veřejně. Vzhledem k tomu, že jediný cíl z druhé strany jsem já, tak se snaží do mě trefovat. Za mnou naštěstí nejsou žádní kostlivci ve skříni, takže oni se snaží najít cokoliv. Doufám, že to náš přátelský vztah úplně nenabourá a pořád budeme schopni filtrovat volby s osobním životem. Zatím se to docela daří. Ale to, co předvedl v televizi, už bylo trochu za hranou," řekl Poborský.

"I po tom všem, co jsem od Vládi slyšel, si ale osobně umím představit spolupráci. Myslím, že místo ve výkonném výboru by měl mít. Nejen vzhledem k tomu, že za poslední půlrok udělal spoustu dobré práce s F-evolucí. Ale on je i vítěz Ligy mistrů. Samozřejmě výkonný výbor nemůže být za zásluhy, ale jeho a těchto lidí, kteří mají takovéhle jméno, by si měl český fotbal cenit. Byl by sám proti sobě, kdyby tyhle lidi nevyužíval," dodal Poborský.

Šmicer zkritizoval Poborského i za plánovanou schůzku s kluby z nižších soutěží za účasti některých vlivných osob českého fotbalu. Setkání se uskutečnilo v pondělí a nakonec na něm byli na vlastní žádost i Fousek se Šmicerem. "Pro mě to byla bouře ve sklenici vody. V diáři jsem měl tuhle schůzku asi 14 dnů. Požádal jsem sekretáře (Řídící komise pro Čechy), jestli by mohl svolat kluby na jedno místo, že bych byl rád, kdyby mi věnovaly hodinku. Nakonec jsem podal kliku Petru Fouskovi a šel tam s ním i Vláďa Šmicer. Takže to bylo stejné jako každá jiná schůzka," řekl Poborský.

Jednou z priorit nového předsedy bude komise rozhodčích, kterou po vypuknutí aféry okolo někdejšího místopředsedy FAČR Romana Berbra a sudích vede Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira.

"Je asi v pořádku, že je prvotně takovým nárazníkem po tom průšvihu, který se tu stal. Ale já vidím trochu jako ostudu, že nám tu uklízí někdo z ciziny. Poukazuje to na nás i směrem k UEFA, že je tu něco špatně a že nám musí pomáhat uklízet," řekl Poborský.

"Velice intenzivně komunikuji s Radkem Příhodou, kterého budu navrhovat v případě zvolení jako šéfa rozhodčích. Je to jméno, které má obrovskou váhu. Radek už má obecně připraveno, jak by to mělo fungovat, jak by mělo vypadat složení komise. Jsem přesvědčen, že Radek by českému fotbalu pomohl," dodal Poborský.