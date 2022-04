Pobodaný muž se v Brně schoval v cizím autě, útočníka policie zadržela

Brno - Pobodaný muž v Brně-Židenicích vyběhl před dům a schoval se před útočníkem v autě kolemjedoucího řidiče. Útočníka policie zadržela a obvinila z pokusu o vraždu. Je ve vazbě, v případě odsouzení mu hrozí až dvacetileté vězení. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Pavel Šváb.

Událost se stala poslední březnový pátek. Vážně zraněný muž vyběhnul před dům a nasedl na místo spolujezdce do auta. To stálo na ulici díky pracujícím popelářům, kteří blokovali jízdní pruh. "Sotva stačil překvapený řidič auto zevnitř uzamknout, přihnal se k autu agresor a začal lomcovat klikou. Řidič, shodou okolností lékař, z místa odjel a převezl zraněného do nedaleké Vojenské nemocnice v Brně," uvedl mluvčí. V nemocnici se pobodaný muž podrobil operaci.

Sedmadvacetiletý útočník se mezitím vrátil do bytu a sám přivolal policejní hlídku. Kriminalisté na místě zjišťovali, co se stalo a co konfliktu předcházelo. "Prověřováním vyšlo najevo, že oběť se chovala vůči obyvatelům bytu značně nestandardním způsobem a všichni pociťovali obavy," uvedl mluvčí. Nikdo však nezavolal na linku 158 o pomoc. Oběť útočník bodnul ráno, když spala.

Útočník skončil ve vazbě a je stíhaný pro vraždu ve stadiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až dvacetileté vězení.