Pobočky hypermarketu Real převezme německý Kaufland

Berlín - Část poboček hypermarketu Real převezmou od investiční skupiny SCP německé řetězce Kaufland a Edeka. Kaufland jich získá 88, Edeka 53. Oznámila to společnost SCP, která se na koupi Realu dohodla teprve před měsícem se společností Metro. Metro i Kaufland podnikají i v České republice. Dnes oznámenou smlouvu ještě musí schválit regulační orgány.

SCP uvedla, že noví majitelé převezmou i stávající zaměstnance. První pobočky by k nim měly přejít v letošním čtvrtém čtvrtletí a celý proces by měl být završen zhruba za 18 měsíců.

Společnost SCP se v únoru s Metrem dohodla, že od něj převezme 276 hypermarketů Real. Tento obchod teprve bude vypořádán, asi v květnu nebo červnu. Dnes oznámený převod na Kaufland a Edeku se týká 141 z nich.

SCP dnes uvedla, že ještě nemá přesný plán, co bude se zbylými pobočkami Realu. Zvažuje jejich prodej jiným firmám, rozdělení na menší nákupní plochy a nevylučuje ani, že pokud by se v jednotlivých případech prodej nevyplatil, některé pobočky zruší. Podle odhadu by se taková možnost měla týkat asi 30 hypermarketů Real, uvedla agentura Reuters.

Bývalý majitel Realu skupina Metro působí i v České republice, kde provozuje velkoobchody Makro. Jeden z nových majitelů - řetězec Kaufland - tvoří součást skupiny Schwarz Gruppe, která provozuje i diskontní řetězec Lidl.

Kaufland je čtvrtou největší maloobchodní firmou na světě. Ve zhruba 1300 obchodech v Německu, Polsku, České republice, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Moldavsku a na Slovensku má kolem 132.000 zaměstnanců. Do Česka vstoupil v roce 1998.