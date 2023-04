Pobočka v ústeckých Neštěmicích zůstane, zruší se pošta na Klíši

Ústí nad Labem - Česká pošta zachová pobočku v ústeckých Neštěmicích. Místo ní zruší méně vytíženou pobočku na Klíši. Novinářům to po dnešním jednání ze zástupci podniku řekla starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí). Zdůraznila, že zásadně nesouhlasí s rušením žádné pobočky.

"Z mého pohledu by se absolutně žádná pobočka v našem městě ani kraji neměla rušit, a to z mnoha důvodů. Prohlubuje se tím akorát vyloučenost našeho regionu," uvedla Tomková. Vedení městského obvodu i města tlačilo podle ní na to, aby se nerušila ani jedna pobočka ve městě. Postup státu považuje za podraz.

Z předchozího jednání vyplynulo, že chce Česká pošta delegovat klienty namísto na tři kilometry vzdálenou pobočku v Krásném Březně na pobočku v centru města. Podle Tomkové by tam tito lidé, někteří žijící ve vyloučené lokalitě Mojžíř, museli dojíždět městskou hromadnou dopravou asi půl hodiny.

Jednání se zástupci pošty se dnes účastnil také primátor Petr Nedvědický (ANO), podle kterého jde o logický krok. "Z těch nejhorších zel je to to nejmenší," okomentoval postup České pošty. Podotkl, že stejně jako Tomková s rušením žádné pošty nesouhlasí. "Zástupci pošty to berou jako definitivní návrh," dodal.

Zástupci vedení města se znovu setkají se představiteli České pošty v říjnu. Do té doby budou vyhodnocovat kvalitativní část služby České pošty po zrušení poboček od 1. července. Ve městě zůstane sedm poboček. Nejvíce rušení poboček ve městě zřejmě zatíží poštu na Střekově, a to kvůli rušení pobočky ve Svádově a v Brné, a hlavní poštu v centru města. "Město bude požadovat nějaké řešení. Ať už rozšíření okének nebo změnu pracovní doby a tak dále," dodal primátor.