Poblíž Babišova domu demonstrují lidé za dřívější odklon od uhlí

Před úřadem vlády v Praze se 1. února 2021 uskutečnil společný happening Greenpeace, Hnutí DUHA a Fridays for Future pod názvem "Nechceme být uhelný skanzen až do roku 2038". Vláda se má v tento den zabývat doporučením Uhelné komise a schválit termín konce spalování uhlí v ČR. Na místě happeningu vznikla konstrukce znázorňující vstup do muzea uhlí - uhelného skanzenu. ČTK/Šimánek Vít