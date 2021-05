Poblíž Babišova domu demonstrovali ekologové za odklon od uhlí

Poblíž domu premiéra Andreje Babiše (ANO) v Průhonicích u Prahy se 23. května 2021 večer sešlo asi 13 lidí na protestu svolaném Hnutím Duha a iniciativou Fridays for Future. Požadovali dřívější konec využívání uhlí v energetice, v pondělí se má touto otázkou zabývat vláda. Ekologičtí aktivisté chtěli demonstrovat přímo před Babišovým domem, policie je tam ale nepustila.

Průhonice (u Prahy) - Poblíž domu premiéra Andreje Babiše (ANO) v Průhonicích u Prahy se dnes večer sešlo 13 lidí na protestu svolaném Hnutím Duha a iniciativou Fridays for Future. Požadovali dřívější konec využívání uhlí v energetice, v pondělí se má touto otázkou zabývat vláda. Ekologičtí aktivisté chtěli demonstrovat přímo před Babišovým domem, policie je tam ale nepustila. Mítink tak po dohodě s policií uspořádali několik desítek metrů od premiérova bydliště. Dokumenty, které plánovali předat Babišovi, přenechali jeho ochrance.

Aktivisté na dálku premiéra vyzvali, aby podpořil co nejrychlejší konec uhlí. Jeden z účastníků měl na sobě kostým v podobě této horniny. "Už nás nepotřebujete, nikdo už uhlí nechce. Chtěli bychom jít radši na důchod," provolával. Akce, které po celou dobu přihlíželi policisté, se obešla bez incidentů. Po necelé půlhodině protestující odešli.

Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí v Česku v roce 2038. Podle ekologických aktivistů je to příliš pozdě z hlediska ochrany klimatu, zdraví, ekonomických faktorů i reálného vývoje cen emisních povolenek. Poukázali na to, že část ministrů se vyslovila pro dřívější odklon od uhlí v roce 2033. Podle nich by bylo ještě výhodnější tak učinit v roce 2030.

Happening nazvaný Chce ještě někdo z vlády uhlí? má pokračovat v pondělí před ministerstvy dopravy a průmyslu a je naplánován i briefing před Úřadem vlády. Vláda však v pondělí zřejmě nebude doporučení Uhelné komise schvalovat, pouze ho vezme na vědomí. Podle vedoucího energetického programu Hnutí Duha Jiřího Koželouha to na věci nic nemění. "Ať už ten návrh na vládu bude jakýkoliv, vláda se samozřejmě může na svém zasedání rozhodnout, že ten termín zítra (v pondělí) určí, což by z našeho pohledu rozhodně měla," řekl Koželouh ČTK.

Hnědé uhlí má v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny v ČR. Podle dat Energetického regulačního úřadu na ně předloni připadalo asi 40 procent výroby, následovaly jaderné elektrárny s podílem zhruba 35 procent. Černé uhlí mělo podíl na celkové výrobě elektřiny 2,5 procenta, poprvé méně než fotovoltaické elektrárny. Provozovatelem uhelných elektráren je v ČR polostátní společnost ČEZ nebo soukromé společnosti Sev.en Energy a Sokolovská uhelná.