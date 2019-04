Kolín - Poslanec a nový předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan rezignuje k 24. červnu na funkci starosty Kolína. Radním i zastupitelem města zůstane. Rakušan to oznámil na svém facebookovém profilu. Důvodem je právě jeho zvolení do čela STAN. Ve starostovské funkci by jej měl vystřídat dosavadní první místostarosta Michael Kašpar (STAN), který ČTK informaci potvrdil.

Rakušan byl starostou poprvé zvolen v roce 2010 za uskupení Změna pro Kolín. Změna pro Kolín sdružuje nezávislé kandidáty a členy STAN. V loňských komunálních volbách získala 62,82 procenta hlasů a 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů.

Lídrem STAN byl Rakušan zvolen v sobotu 13. dubna na sněmu hnutí. Byl jediným kandidátem na předsedu a získal 93,9 procenta hlasů delegátů. Už předtím oznámil, že v případě zvolení lídrem STAN jako starosta skončí.

Rakušan uvedl, že pro rezignaci v červnu má své důvody. Chce například dokončit problematickou rekonstrukci Pražské ulice, která měla být hotová loni v listopadu.

"Byť se objektivně jedná o obrovské pochybení zhotovitelské firmy, jsem za tuto problémovou investici jako starosta zodpovědný, považuji celý její průběh za neúspěch a zodpovědnost přijímám. Nechci svému nástupci předat nevyřešený problém," napsal na facebooku. Byl by také rád, aby policie do té doby vyšetřila hanlivý leták, který měl podle Rakušana poškodit Změnu pro Kolín a jeho osobně před loňskými komunálními volbami.

O tom, zda bude novým starostou Kašpar, definitivně rozhodnou zastupitelé. "Budu kandidovat na starostu, jsem na to připraven," řekl dnes Kašpar ČTK. Jeho priority do dalších let budou podle něj stejné, jaké mělo město dosud. "Z mé strany se nic nemění, máme nějak nastavený program a já rozhodně nehodlám tím kormidlem otáčet a rozhodně hodlám pokračovat v tom, co jsme začali. Myslím si, že cesta je nastavená dobře a já na tom nehodlám nic měnit," dodal Kašpar.

Kolín vede koalice Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků. Prioritou pro město v následujících čtyřech letech je podle Rakušana hlavně pokračování v oddlužování Kolína a shánění peněz, jež spočívá v efektivním čerpání dotací, řekl ČTK Rakušan už v říjnu po volbách.