Po změně podpory by podle Rakušana mohlo bez bydlení zůstat 10.000 uprchlíků

Praha - Po změně podpory by od července mohlo zůstat bez bydlení zhruba 10.000 uprchlíků. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj se připravují scénáře pro řešení situace, zapojit se mají integrační centra v krajích i neziskové organizace. K 18. červnu mělo v Česku vízum k ochraně 344.800 lidí z Ukrajiny. Podpora uprchlíků se od příštího měsíce mění. Podle dokumentu ministerstva práce, o němž informoval server Seznam Zprávy, by o dočasné bydlení mohlo přijít 38.000 až 50.000 osob.

"Můj odhad je, že se bude jednat o nějakých 10.000 osob, o které se budeme muset postarat," uvedl Rakušan.

Běžencům, kteří mohou pracovat, bude stát hradit nouzové ubytování pět měsíců. Poté si ho musí platit sami, nebo se musí přestěhovat. Zdarma ho dál budou mít jen děti, senioři či postižení, tedy zranitelné skupiny. Solidární příspěvek lidem, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě příchozí ubytovali, se přestane od července vyplácet. Na humanitární dávku budou mít nově nárok jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem a náklady na bydlení, které stanovila vláda na 3000 korun na měsíc na osobu v evidovaném bytě a na 2400 korun jinde.

Podle Rakušana tak bude potřeba pomoci například uprchlíkům před penzí, kteří si práci budou hledat jen obtížně. Rakušan uvedl, že se chystají scénáře a instituce jsou připraveny situaci řešit. Pomoc se má týkat ubytování, zapojit se mají centra pro integraci v krajích i neziskové organizace. Ministr upřesnil, že v zařízeních státu pobývá 1400 lidí. "Vydali jsme pokyn, že nezranitelní mohou zůstat, ale ne bezplatně," řekl Rakušan.

Podle člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Daniela Prokopa v nouzovém ubytování v zařízeních po republice pobývá asi 70.000 uprchlíků a 40.000 je v solidárních domácnostech. Ministerstvo práce varovalo, že po změně a snížení podpory může od července přijít o ubytování od 38.000 do 50.000 lidí, bytů na trhu není dost a nájmy jsou vysoké. "Hrozí masivní bytová nouze, stahování uprchlíků bez bydlení do center, zejména Prahy, hromadné odjezdy zpět na Ukrajinu. Dopady situace mohou nést obce,“ cituje z resortního dokumentu server Seznam Zprávy.

Podle místopředsedkyně Sněmovny Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) může být lidí bez bydlení víc než 50.000 a problém dopadne na města a obce. Kritizovala, že vláda částky k novému výpočtu humanitární dávky schválila až tento týden. Rakušan podotkl, že po zpřísnění pravidel opozice volala. "Nekritizuji zpřísnění, ale přípravu," řekla Mračková Vildumetzová.

O podobu pomoci se přeli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize Prima CNN i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO). Podle Vondráčka není "migrační turistika" pod kontrolou, uprchlíci si jezdí pro dávky a běženci v Česku zůstanou. Podle ministra se opozice snaží vyvolávat nacionalistické vášně a "útočit na spodní patra lidské psychiky".