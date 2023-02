Po zemětřesení v Turecku a Sýrii je přes 3800 mrtvých, svět posílá pomoc

Ankara/Damašek/Praha - Turecko a Sýrii dnes nad ránem zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně. Podle dosavadní bilance si vyžádalo nejméně 3823 lidských životů, tisíce dalších lidí jsou zraněny. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uvedl, že šlo o největší zemětřesení od roku 1939. Záchranáři i civilisté v obou zemích v chladném počasí pátrají po obětech. Desítky zemí nabízejí zasaženým oblastem pomoc, Turecko už přijalo nabídku České republiky, která vyslala 68 členů speciálního hasičského týmu pro vyhledávání v sutinách. Světoví politici, včetně prezidenta Miloše Zemana,Turecku i Sýrii vyjadřují soustrast.

V Turecku zemřelo 2379 lidí, uvedl turecký viceprezident Fuat Oktay. Otřesy byly cítit v jedenácti tureckých provinciích, zraněných je bezmála 14.500. Podle Oktaye bylo zatím z trosek zachráněno přes 7800 lidí. Podle tureckého úřadu pro řešení katastrof a mimořádných situací (AFAD) se v zemi zřítilo nejméně 6217 budov. V celé Sýrii podle agentury AFP zemřelo nejméně 1444 lidí.

Česká ambasáda v Turecku zatím nemá žádné zprávy o tom, že by mezi oběťmi nebo zraněnými byli také Češi. ČTK to v telefonickém rozhovoru řekl velvyslanec v Turecku Pavel Vacek. "Snažíme se dobrat osudu tří krajanů v postižených oblastech. O nich nemáme zatím žádné zprávy, což ale nemusí vůbec nic znamenat," řekl vedoucí diplomatické mise, který zároveň doporučil zvážit v tuto chvíli všechny zbytné cesty do země.

Otřesy o síle 7,8 stupně, které byly cítit až v Káhiře, byly zaznamenány 33 kilometrů od města Gaziantep s ohniskem v hloubce 18 kilometrů, uvedla americká geologická služba USGS. Oblast v dalších hodinách zasáhly ještě desítky následných otřesů. Před polednem SEČ jihovýchod Turecka zasáhlo nové zemětřesení, které mělo podle AFAD sílu 7,6 stupně. Otřesy byly opět hlášeny i ze Sýrie a Libanonu.

První zemětřesení přišlo před rozedněním a vytrhlo lidi ze spánku. "Za 40 let, co jsem na světě, si nic takového nepamatuju," řekl muž jménem Erdem z Gaziantepu, kde jsou poničené i historické památky, včetně pevnosti zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. "Houpali jsme se jako v kolébce," popsala zemětřesení jedna žena v Diyarbakiru, dalším zasaženém tureckém městě. Tam jeřáby a záchranné týmy vytahovaly lidi z několika poničených podlaží bytového komplexu. Stovky záchranářů i dobrovolníků v Diyarbakiru vytvořily lidský řetěz u hromady trosek a podávaly si úlomky betonu a zdemolované vybavení domácností, zatímco nedaleko nich bagry odklízely kusy stavebního materiálu. Turecká armáda zřídila letecký koridor pro dopravu pátracích a záchranných týmů.

V tureckém Gaziantepu, v oblasti zasažené ničivým zemětřesením, působí tým organizace Člověk v tísni, všichni jeho členové jsou v pořádku. Pro ČTK to uvedla jedna z členek týmu Michala Devečková. Zemětřesení je zastihlo v noci, kolem čtvrté hodiny ráno. "Po prvním otřesu jsme ještě zůstali v domě, pak jsme ale vyběhli ven. Situace v celém městě vypadala podobně, většina lidí vyběhla na ulici a první momenty byly velmi zmatené. Nikdy nevěděl, co dělat," popsala.

V Gaziantepu žije i český fotbalista Matěj Hanousek. Devětadvacetiletý obránce v rozhovoru s ČTK uvedl, že po prvotním šoku společně s manželkou a malým synem strávil zbytek noci v autobusu v tréninkového centru klubu. Město podle něj připomíná apokalypsu.

V Sýrii, zdevastované téměř 12 let trvající občanskou válkou, zemětřesení postihlo také oblasti ovládané opozičními silami. V těchto regionech často v nuzných podmínkách žijí asi čtyři miliony lidí, které konflikt vyhnal z domova. I za normálního stavu je tam špatně dostupná zdravotní péče a záchranáři teď říkají, že nemocnice praskají ve švech. V Damašku se otřásaly budovy a lidé ve strachu vybíhali do ulic. Podobná byla situace v libanonských městech Bejrút či Tripolis. Otřesy byly cítit i jinde v regionu.

Valné shromáždění OSN dnes oběti zemětřesení uctilo minutou ticha. Pracovníci OSN jsou podle generálního tajemníka OSN António Guterrese již na místě v Turecku a Sýrii, aby posoudili potřeby obyvatel a poskytli pomoc, píše agentura Reuters.

Pomoc do zasažených oblastí vyšlou například Spojené státy, EU, Izrael nebo také Ukrajina, která přitom čelí ruské agresi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzkázal, že Ukrajina je "nablízku přátelům v Turecku" a je připravena poskytnout potřebnou pomoc. Rusko oznámilo, že má v pohotovosti 100 záchranářů, kteří jsou připraveni vyrazit na cestu. Šéf diplomacie EU Josep Borrell oznámil, že mobilizováno bylo deset pátracích a záchranných týmů, které mají podpořit turecké záchranáře. Kromě České republiky jsou z Francie, Bulharska, Řecka nebo Polska. Z Česka na místo vyrazí tým příslušníků hasičského sboru Prahy a Moravskoslezského kraje. Sbírku vyhlásila organizace Člověk v tísni.

Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenční telegram svému tureckému protějšku, další kondolenci adresoval syrskému lidu. Všem, které katastrofa zasáhla, vyjádřil lítost i premiér Petr Fiala nebo šéf české diplomacie Jan Lipavský.

Zemětřesení znamená obrovské materiální škody, které se v Turecku budou pohybovat v rozmezí od jedné do deseti miliard dolarů (zhruba 22 až 220 miliard Kč), a mohly by tak odpovídat až dvěma procentům hrubého domácího produktu (HDP) této země, uvedla americká služba USGS. Turecká lira sestoupila k dolaru na rekordní minimum, oslabovaly rovněž turecké akcie.

Turecký ropný terminál nedaleko Ceyhanu, odkud vyplouvají lodě s ropou z Iráku a z Ázerbájdžánu, pozastavil kvůli rozsáhlému zemětřesení činnost, v dalším významném tureckém přístavu v Iskenderunu vypukl požár. Uvedla to agentura Reuters. Ropovody z Iráku a Ázerbájdžánu ale poškozené nejsou a škody nejsou ani na produktovodech, které dopravují plyn do Evropy.

Otřesy o síle 7,8 stupně, které nyní zasáhly Turecko a Sýrii, se svou silou vyrovnaly nejsilnějšímu zemětřesení v Turecku v novodobé historii. V květnu 1939 zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně severovýchodní provincii Erzincan a vyžádalo si přes 30.000 mrtvých. Nejsilnější zemětřesení v historii mělo sílu 9,5 stupně a v květnu 1960 zpustošilo oblast kolem měst Valdivia a Concepción na jihu Chile. Následné vlny cunami tehdy postihly i Havaj, Japonsko či Filipíny, katastrofa si vyžádala 2000 až 6000 mrtvých.