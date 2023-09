Po zemětřesení v Maroku 2681 mrtvých, záchranáři prohledávají sutiny

Rabat - Záchranáři v Maroku svádějí boj s časem a více než dva dny poté, co zemi zasáhlo nejtragičtější zemětřesení za posledních nejméně 60 let, se v sutinách domů snaží najít přeživší. Neštěstí si podle nejnovější úřední bilance vyžádalo 2681 lidských životů a srovnalo se zemí celé vesnice v pohoří Velký Atlas. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na státní televizi. Počet zraněných vzrostl na 2501.

Záchranné týmy ze Španělska, Británie a Kataru se připojily k pátrání po lidech, kteří ještě mohli v troskách přežít. Zemětřesení udeřilo v pátek pozdě večer a s intenzitou 6,8 stupně bylo nejsilnější nejméně od roku 1900. Epicentrum se nacházelo 72 kilometrů jihozápadně od historického města Marrákeš.

Jelikož se oblast zemětřesení nachází z velké části ve špatně přístupných oblastech, bilance katastrofy se zřejmě bude dále zhoršovat. Úřady zatím nevydaly ani odhady počtu pohřešovaných. Silnice a cesty do nejvíce zasažených míst často blokují balvany uvolněné zemětřesením.

V městečku Imgdal zhruba 75 kilometrů jižně od Marrákeše se dnes ráno ženy a děti choulily pod provizorními stany rozesetými podél silnice v těsné blízkosti poškozených budov. Někteří lidé se zahřívali u otevřeného ohně. O kus dál byl automobil rozmačkaný pod balvany, které se zřítily z útesu.

Mnozí z těch, kteří zemětřesení přežili, strávili už třetí noc pod širým nebem. Lidé popisují zoufalé scény, kdy se snaží z trosek svých bývalých domovů vyhrabat holýma rukama mrtvé příbuzné či své osobní věci.

Řada staveb se při otřesech sesypala, včetně všudypřítomných tradičních domů postavených z hliněných cihel, kamení a dřeva. Právě tyto malebné rysy místní architektury po generace přitahovaly turisty do oblasti Velkého Atlasu.

"Je těžké odtamtud vytáhnout živé lidi, protože většina stropů a zdí se při zřícení proměnila v hliněnou suť, která nenechala prostor k dýchání a pohřbila každého, kdo zůstal uvnitř," řekl novinářům příslušník armády, který se podílí na záchranných pracích a vzhledem k vojenským pravidlům si nepřál být jmenován.

Postupně také vycházejí najevo škody, které zemětřesení napáchalo na kulturním dědictví. Byly poničeny budovy ve starém městě v Marrákeši, které je na seznamu Světového dědictví UNESCO. Zemětřesení také citelně poškodilo vzácnou historickou mešitu Tin Mal z 12. století, která leží v odlehlé horské oblasti blíže epicentru.

Lidé, kterým se podařilo z hroutících se domů uprchnout a teď nemají kde spát, kritizují vládu, že zpočátku na katastrofu reagovala pomalu. Maroko nasadilo do boje s následky zemětřesení armádu a vláda říká, že posiluje pátrací a záchranné týmy, zajišťuje dodávky pitné vody a distribuuje potraviny, stany a deky.

Marocký král Muhammad VI ani premiér Azíz Achanúš zatím nevystoupili s projevem k národu.

Maroko přijalo nabídky na vyslání záchranných a pátracích týmů pouze od Španělska, Británie, Kataru a Spojených arabských emirátů (SAE). Státní televize oznámila, že vláda před přijetím zahraniční pomoci vyhodnotila její potřebu a zvážila význam koordinace záchranných prací s tím, že pak by mohla přijmout nabídky i od dalších zemí. V Česku je připraven odjet do Maroka hasičský tým USAR (Urban Search and Rescue), který se specializuje na prohledávání sutin.

Španělsko a Británie vyslaly do zasažené oblasti záchranáře s pátracími psy. V neděli oznámil Katar, že také jeho záchranný tým odcestoval do Maroka. Evropská unie uvedla, že v první fázi uvolní milion eur (asi 25 milionů Kč) pro nevládní humanitární organizace, které se už nacházejí v Maroku, a že nabízí marockým úřadům plnou asistenci při civilní ochraně.

Francie ani Německo navenek nepřikládají velký význam tomu, že jejich nabídku pomoci Maroko bezprostředně nepřijalo. Podle Německa nic nenasvědčuje tomu, že by rozhodnutí Rabatu mělo politický podtext. Berlín uvedl, že z vlastní zkušenosti s ničivými záplavami z roku 2021 ví, jak je důležitá koordinace pomoci, aby si záchranáři vzájemně nepřekáželi.

Francouzská ministryně zahraničí Catherine Collonaová uvedla, že Paříž je připravena pomoci, kdykoli o to Maroko, suverénní země ve svých rozhodnutích, formálně požádá, a že jakákoli kontroverze v této otázce je "nemístná". Vztahy Paříže a Rabatu v posledních letech komplikuje zejména otázka sporného území Západní Sahary, které Francie neuznává jako marocké. Maroko nemá od ledna v Paříži svého velvyslance.