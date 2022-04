Po železnici denně na Ukrajinu odjíždí z Česka 400 až 600 lidí

Praha - Po železnici odjelo od začátku dubna z Česka na Ukrajinu, která čelí invazi ruských vojsk, zhruba 6000 lidí. Denně podle údajů drah odjíždí směrem Ukrajina 400 až 600 lidí. ČTK to sdělil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jde podle něj o Ukrajince, kteří se vracejí zpět, nebo o muže, kteří jedou bránit svou vlast. Počty uprchlíků před válkou na Ukrajině, kteří přijížděli v posledních dnech minulého týdne do Česka, byly dvojnásobné až trojnásobné.

V pátek podle statistiky ministerstva dopravy do České republiky dorazilo vlakem 1332 ukrajinských migrantů, v sobotu 1737 a v neděli 1132. Naopak z České republiky se všemi směry v pátek vydalo 1133 Ukrajinců, v sobotu 1662 a v neděli 1506. Poslední den minulého týdne počet uprchlíků opouštějících Českou republiku po železnici převyšoval počet těch, kteří do země přijeli.

"Z Česka zpět směr Ukrajina evidujeme odjezdy denně 400 až 600 lidí, za 12 dní dubna to bylo zhruba 6000 lidí. Jde o přibližné údaje jen ze železnice," uvedl Kupka.

Podle ministerstva vnitra nelze přesně určit, jak přesně se počty uprchlíků z Ukrajiny v Česku mění. Zhruba dva týdny uvádí počet zhruba 300.000 lidí. Mluvčí resortu Hana Malá ČTK řekla, že odhady jsou stále stejné. "Lidé odcházejí a přicházejí, takže je to stále plus minus 300.000," uvedla s tím, že vzhledem k tomu, že Česko s Ukrajinou nemá společné hranice, nemá ani relevantní číslo návratů. Statistiky by podle ní byly zavádějící i vzhledem k tomu, že část uprchlíků se může vracet například jen pro doklady. Česko má s Ukrajinou bezvízový styk, mohou tu tak 90 dnů pobývat. Dočasná ochrana uprchlíků v ČR pak znamená, že mohou na 90 dnů vycestovat.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve uvedl, že v březnu do firem nastoupilo 13.000 uprchlíků a víc než dalších 10.000 se zapsalo do evidence uchazečů o práci. Dodal, že někteří uprchlíci se už začínají vracet do vlasti tam, kde se situace stabilizuje. Úřad práce dostal 218.000 žádostí o humanitární dávku na pořízení základních potřeb.