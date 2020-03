Po zavření showroomů se prodej aut téměř zastavil

Praha - Prodej nových aut soukromým osobám se kvůli opatřením proti šíření koronaviru téměř zastavil. Odbyt jednotlivých značek se v tomto týdnu snížil až o 90 procent. Showroomy jsou zavřené a automobilky přijímají objednávky přes internet nebo po telefonu, případně prodávají firmám. Značkové servisy u dealerů fungují, ale většinou hlásí nižší zájem. Vyplývá to z informací jednotlivých značek.

"Zavření showroomů bude mít zásadní dopad na prodej domácnostem, který on-line vůbec nemůže nahradit. V současné situaci také reálně velmi poklesla poptávka po mobilitě a padá optimismus firem a domácností ohledně budoucnosti. To musí prodeje aut zasáhnout poměrně zásadně. Ačkoliv nějaké fleetové prodeje se zrealizují, tak propad trhu bude velký. Pro porovnání se můžeme podívat na čínský trh, kdy v únoru se prodalo 20 procent aut ve srovnání s loňským únorem," řekl ČTK partner EY pro automobilový trh Petr Knap.

V rámci dealerské sítě Škody Auto se omezil maloobchodní prodej a fungují servisy. "Servisy, kde by hrozilo překročení maximálního možného počtu 30 osob v provozovně, snižují počty pracovníků na příjmu. Týká se to ale pouze největších servisů. Zbylé servisy mohou pokračovat bez omezení. Vzhledem k nastalé situaci doporučujeme zákazníkům před jejich návštěvou autorizovaným partnerům zavolat a domluvit se na termínu a dalším postupu," řekl ČTK mluvčí Škody v ČR Pavel Jína.

Společnost Auto Palace Group, která je jedním z největších obchodníků s auty v ČR, podle ředitele Radka Donnera nabízí vozy on-line. "V pondělí jsme zaznamenali přes dvě desítky poptávek většinou po nových vozech. To ale neznamená, že si zákazník vůz koupí. Běžně přitom za den prodáváme s našich showroomech kolem 60 aut denně," řekl ĆTK. Servis funguje bez omezení, využívá bezkontaktní příjem aut, vozy desinfikuje a využívá oddělený kontakt vždy jednoho klienta s jedním pracovníkem.

Také prodejci Hyundai museli zrušit všechny prodejní aktivity ve svých autosalonech a poskytují jen služby servisu. "K dispozici jsou souběžně zaměstnanci jednotlivých servisních míst Hyundai na telefonu a zákazníci si rovněž mohou nakonfigurovat vůz podle svých potřeb na našich webových stránkách," uvedl mluvčí Hyundai Jan Pohorský.

"Zaměstnanci dealerství mohou docházet do práce a kromě servisu vykonávat i administrativní činnosti, mohou například oslovovat zákazníky s nabídkami a dojednávat specifikace poptávaných automobilů prostřednictvím telefonu, e-mailu, stejným způsobem přijímat a potvrzovat objednávky," podotkl ředitel Toyoty a Lexusu v ČR Martin Peleška. Příjem na servis v tuto chvíli Toyota nijak neomezuje. Zákazníkům doporučuje sledovat aktuální situaci, velkou pomocí je také sjednání návštěvy zákazníka na určitou hodinu, respektive na předem domluvený termín.

Omezení maloobchodního prodeje podle mediálního zástupce Porsche ČR Jana Klímy má trvat do 24. března. Do té doby vedení Porsche ČR, které je zastoupením pro značky koncernu VW, svým obchodním partnerům doporučilo, aby otevření provozovny důkladně zvážili. Servisy budou otevřené. "Prodej samotných vozidel v těchto provozovnách naopak probíhat nesmí. Naším cílem je udržení mobility našich zákazníků, zejména těch, kteří jsou zapojeni do Integrovaného záchranného systému a zásobování obyvatel," doplnil Klíma.

Letos v únoru se v Česku prodalo 17.377 nových osobních aut, loni v březnu to bylo 21.500 vozů.