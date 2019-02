Praha - Počet cestujících v autobusech se po loňském zavedení státních slev pro studenty a důchodce zvýšil o dvě až tři procenta. ČTK to dnes sdělil mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Před slevami počet pasažérů v autobusech klesal. O jednotky procent navýšili využití vlaků i železniční dopravci.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou na jaře schválila vláda. Podle sdružení se situace okolo využívání slev v jednotlivých regionech liší. Vyšší zájem dopravci zaregistrovali především v okolí velkých měst a aglomerací. S tím souvisí i různé zkušenosti se slevami jednotlivých dopravců.

Felix upozornil, že využití slev výrazně závisí na délce měsíce a počtu pracovních dní. Zatímco v listopadu se počet cestujících v autobusech zvýšil asi o tři procenta, v prosinci, kdy cestování ovlivnily především vánoční svátky, se naopak snížil o 4,7 procenta.

Provoz na vnitrostátních autobusových linkách před zavedením slev od roku 2015 soustavně klesal. Během loňského prvního pololetí autobusy v Česku převezly 167 milionu cestujících, meziročně asi o čtyři procenta méně.

Podle údajů ministerstva dopravy zatím největší část kompenzací za slevy dostala z autobusových dopravců společnost Arriva Morava. Její kompenzace za první tři měsíce platnosti slev činily 57,1 milionu korun, druhá byla společnost Student Agency s 41,1 milionu korun.

Zvýšení počtu cestujících po zavedení slev zaznamenali i železniční dopravci. Například u Českých drah se jejich počet během loňského podzimu meziročně zvýšil asi o dva miliony, což jsou přibližně čtyři procenta. Na rozdíl od autobusové dopravy ovšem počet cestujících rostl i před zavedením slev.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.

Stát zaplatil dopravcům dohromady za první tři měsíce fungování slev od loňského září 1,46 miliardy korun. Ročně by slevy měly vyjít na šest miliard korun.