Ottawa/Peking - Kanada pohřešuje svého občana, který pobýval v Číně a před časem vládu upozornil, že jej čínské úřady vyslýchaly. Uvedla to kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová, informovala dnes agentura AP. Podnikatel Michael Spavor se začal pohřešovat nedlouho poté, co čínské úřady zadržely jiného Kanaďana, bývalého diplomata Michaela Kovriga. Oba kanadští občané se do problému dostali v době čínsko-kanadské roztržky, kterou vyvolalo zatčení finanční ředitelky čínského výrobce chytrých telefonů Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanadě.

Kanaďan Michael Spavor žil ve městě Tan-tung u hranic se Severní Koreou, se kterou spolupracoval v kulturní oblasti. Podle kanadského ministerstva zahraničí Spavor před časem upozornil úřady své země, že jej čínské orgány vyslýchaly. Následně se už nepodařilo navázat se Spavorem kontakt, uvedlo ministerstvo. Podle jeho přátel měl Kanaďan tento týden letět do Jižní Koreje, na místo určení ale nedorazil.

Informaci o Spavorově zmizení zveřejnilo kanadské ministerstvo několik dní poté, co čínské úřady zadržely v Pekingu bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga. Podle čínských státních médií je zadržován kvůli podezření "z vyvíjení aktivit poškozujících bezpečnost čínského státu".

Problémy svých občanů v Číně se musí Kanada zabývat v době roztržky, kterou vyvolalo zatčení finanční ředitelky a zároveň dcery zakladatele čínského výrobce chytrých telefonů Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanadě. Peking její zatčení ostře odsoudil. Podle řady názorů bylo zatčení Kovriga odvetou Číny za zadržení Meng. Stejný osud mohl potkat i Spavora. Podle agentury Reuters jeho případ pravděpodobně napětí mezi Pekingem a Ottawou ještě prohloubí.

Finanční šéfka Huawei byla v Kanadě zadržena na žádost Spojených států, které ji viní z obcházení amerických sankcí vůči Íránu a podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Kanadský soud ji v úterý propustil na kauci deset milionů kanadských dolarů (přes 170 milionů korun).