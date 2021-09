Ostrava - Po vydatném deští stouply hladiny vodních toků v Beskydech. Na Olši v Českém Těšíně na Karvinsku a na Čeladence v Čeladné na Frýdecko-Místecku platí druhý stupeň povodňové aktivity, na dalších místech první. Vyplývá to z informací státního podniku Povodí Odry.

Vedoucí odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Odry Vladimír Zdráhal řekl ČTK, že nejvíce napršelo v povodí řek Olše, Ostravice a Morávky. "Hladiny tam ještě jdou částečně nahoru a ještě stále prší. Nicméně srážky by měly během dopoledne ustávat, potom už by nemělo pršet, takže předpokládáme, že se to bude zklidňovat," řekl Zdráhal.

První stupeň povodňové aktivity je nyní například na Mohelnici v Raškovicích, na Skalce v Morávce a na Olši v Jablunkově nebo Dětmarovicích.

Podnik teď v přehradách doplňuje uvolněné zásobní prostory a případně částečně i retenční, tedy ochranné prostory. "Až to doplníme a situace se trošku zklidní, budeme zaplněné retenční prostory vypouštět," řekl Zdráhal.