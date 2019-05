Po vydatném dešti stoupají řeky na severu Česka, pršet bude dál

Praha - Kvůli vydatnému a vytrvalému dešti dnes od rána stoupaly hladiny řek odvodňující hory na severu a severovýchodě země. Třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, platil večer na Senici v Ústí na Vsetínsku, Vsetínské Bečvě v Jarcové, Bystřičce nad stejnojmennou nádrží, Veličce ve Velké nad Veličkou a ve Strážnici na Hodonínsku. V Ústí voda zatopila domy. Na několika dalších místech se menší toky dostaly na druhý stupeň pohotovosti. Před povodňovým ohrožením varovali meteorologové zejména pro potoky a řeky odvodňující Jeseníky. Pršet někde může až do čtvrtečního večera.

Hladiny toků ve Zlínském kraji dnes kvůli vytrvalému dešti stoupaly. Na Senici v Ústí u Vsetína, Vsetínské Bečvě v Jarcové, Bystřičce nad stejnojmennou nádrží a Hutiském potoce v Solanci na Vsetínsku platil v 18:00 třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň. V Solanci později klesl. Stejného, třetího stupně odpoledne dosáhla také Lutoninka ve Vizovicích na Zlínsku, kde však hladina již klesá. V Ústí voda zatopila desítku rodinných domů, řekl ČTK starosta obce Zdeněk Srněnský. Na dalších sedmi místech v kraji platil večer druhý povodňový stupeň, na šesti místech první povodňový stupeň. Nejvíc zasažené je Vsetínsko a Zlínsko, zjistila ČTK z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Hladina v Senici stoupla podle Srněnského velmi rychle. Odpoledne však Senice kulminovala a večer se hladina o několik centimetrů snížila. "Další vlna by ale mohla přijít v noci nebo ráno," řekl ČTK starosta. Lidé v obci podle něj plní pytle pískem a jsou připraveni je umístit na krizová místa. Hladina Senice vystoupala na 317 centimetrů, v 18:00 byla ve výši 307 centimetrů. Třetí povodňový stupeň platí od 270 centimetrů. Běžně bývá v toku asi 80 centimetrů vody.

Například ve Zlíně dosáhla řeka Dřevnice druhého povodňového stupně, v místní části Malenovice se řeka vylila na cyklostezku. "Strážnici cyklostezku uzavřeli a stejně jako povodňová komise jsou v pohotovosti," uvedl zástupce magistrátu Lukáš Fabián.

Limit pro vyhlášení druhého povodňového stupně byl večer překročen také na Vsetínské Bečvě ve Velkých Karlovicích, Bystřičce pod nádrží, Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí, Juhyni v Rajnochovicích, Lutonince ve Vizovicích a Luhačovickém potoce pod tamní nádrží.

První povodňový stupeň platí na Vsetínské Bečvě ve Vsetíně, Juhyni v Kelči, Dřevnici v Kašavě nad nádrží a ve Slušovicích, Olšavě v Uherském Brodě a toku Kolelač v Bojkovicích.

Hasiče zaměstnává v celém kraji zejména čerpání vody ze sklepů, nejvíce na Vsetínsku. Evidují desítky výjezdů. Ve Vsetíně se dnes na některých místech vylily z břehů tři toky. "V Semetíně u hřiště byly použity pytle s pískem, celkem 120 kusů. Na několika místech Vsetína došlo k ucpání propustků na cestách, nejvíce na Ohradě a Bobrkách u společnosti Hirschmann, závady byly odstraňovány a cesty jsou již průjezdné. Zaplaven je podjezd na Trávníkách, kde je vyhlášen až do odvolání zákaz vjezdu," uvedla mluvčí radnice Jana Raszková. Škody na majetku zatím nejsou vyčísleny, místy jsou poškozeny komunikace.

V úterý odpoledne byla z preventivních důvodů otevřena spodní výpust na vodním díle Karolinka na Vsetínsku. "Naše nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky, retenční prostory jsou na všech nádržích volné a hladinu zásobních prostor upravujeme dle aktuální situace a předpovědi. Naši dispečeři vývoj pečlivě monitorují a situaci sledují i zaměstnanci v terénu," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Ani několikadenní déšť však nedokáže podle Povodí Moravy doplnit deficit několik let trvajícího sucha. Nasycena je jen svrchní část půdy, na doplnění hladiny podzemních vod to však nestačí. "Na podobné vývoje si musíme začít zvykat. Povodně a sucho jsou dvě strany téže mince. Budeme se s nimi setkávat pravidelně. Aktuální situace dokládá, že vedle opatření proti suchu je třeba dokončovat protipovodňovou ochranu v obcích a ve městech. Zbytečná zdržení a průtahy při realizaci protipovodňové ochrany budou do budoucna zvyšovat riziko škod způsobené povodněmi v daných lokalitách," uvedl Gargulák.

V severovýchodní polovině Česka může dnes a ve čtvrtek dopoledne napršet 30 až 70 milimetrů, na návětří hor ojediněle přes 100 milimetrů vody. V Beskydech se vydatnější srážky budou vyskytovat až do čtvrtečního večera. V zasažených oblastech mohou podle ČHMÚ hladiny toků vystoupat na první a druhý povodňový stupeň, na tocích odvodňujících Jeseníky až na třetí stupeň, tedy ohrožení.

Hladiny řek v části Libereckého kraje dnes zvedly silné deště, druhého povodňového stupně dosáhla Smědá v Jizerských horách a prvního Kamenice v Plavech na Jablonecku. Uzavřená musela být odpoledne krajská silnice III. třídy z Černous na Boleslav na Frýdlantsku. Je tam asi 30 až 40 centimetrů vody, uvedl pro ČTK starosta příhraniční obce Miroslav Richter. V Hejnicích na Frýdlantsku spadl na jednom jezu kus opěrné zdi. Hasiči během dne odstraňovali jen několik popadaných stromů.

V Černousích dosáhla Smědá druhého povodňového stupně, stejně jako v třítisícových Hejnicích. "Nevíme, kolik toho ještě spadne, a jak se bude chovat řeka. Stále doporučujeme ostražitost, hlavně u vodních toků," uvedl starosta Hejnic Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). Začínají se podle něj naplňovat koryta i dalších menších toků, komplikací může být i spadlá opěrná zeď jezu za Dělnickým domem. "Když nebude stoupat voda, tak to snad vydrží," dodal starosta.

Na většině území Libereckého kraje prší už od úterý, nejintenzivněji ale v Jizerských horách. Za posledních 24 hodin tam spadlo přes 80 milimetrů srážek, což je 80 litrů na metr čtvereční. Nejintenzivnější srážky naměřila stanice na Smědavě v Bílém Potoce, kde už napršelo přes 100 milimetrů. Naopak téměř bez deště jsou třeba Mimoň nebo Stráž pod Ralskem na Českolipsku, ale také některé oblasti v Podkrkonoší.

Podle starosty Hejnic se hladina Smědé držela během dne na pomezí prvního a druhého stupně. Třetí povodňový stupeň v Hejnicích vyhlašují, když Smědá dosáhne 180 centimetrů, i na této úrovni se ale podle Demčáka drží v korytě. Dnes dosáhla zatím maxima v 8:30, kdy byla hladina ve výši 163 centimetrů. Večer byla zhruba o deset centimetrů níže. "Připravené jsou pytle s pískem, které v případě potřeby rozvezeme," dodal Demčák. Extrémní srážky hrozí podle výstrahy meteorologů v Libereckém kraji do čtvrtečního rána v okolí Frýdlantu, Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Tanvaldu.

Hasiči během dne odstraňovali v kraji jen několik popadaných stromů na podmáčeném terénu. "Situaci ale nadále sledujeme," dodala krajská mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.

Také hladina Labe ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších po silném dešti ráno přesáhla hranici prvního stupně povodňové aktivity. Stoupají i hladiny dalších řek v severní části Královéhradeckém kraji. Povodí Labe předpokládá, že na přehradě Labská pod Špindlerovým Mlýnem by večer mohla hladina dosáhnout přelivů. Odtok z přehrady je totiž kvůli rekonstrukci spodních výpustí možný nejvýše v množství deseti metrů krychlových za vteřinu.

Hladiny řek v Moravskoslezském kraji v důsledku vytrvalého deště stoupají. Řeka Jičínka v Novém Jičíně dosáhla druhého stupně povodňové aktivity a je pravděpodobné, že ještě odpoledne dosáhne stupně třetího. Hladina Olše v Jablunkově, která dosáhla dopoledne prvního stupně povodňové aktivity, výrazně klesla pod tuto úroveň. Místy ale hladiny toků dál stoupají, během dne a v noci na čtvrtek se očekávají další přívalové srážky. Zástavba by ale zatím ohrožena být neměla. ČTK to řekla mluvčí společnosti Povodí Odry Šárka Vlčková.

"V povodí očekáváme ještě další srážky. Podle prognóz by mělo během dne a noci spadnout až 100 milimetrů. Místy se může jednat o přívalové deště. Hladiny řek proto ještě budou stoupat," řekla.

V případě řeky Olše, kde dopoledne platil první stupeň povodňové aktivity, by hladina mohla dosáhnou na Karvinsku v Dětmarovicích a Věřňovicích i druhého stupně. Na Karvinsku by mohla nakonec být ohrožena zástavba v blízkosti Petrůvky v Petrovicích u Karviné a v Závadě.

Podle aktuální situace platí první stupeň povodňové aktivity v Moravskoslezském kraji na Ostravici nedaleko přehrady Šance, Lubině v Petřvaldu a Vlčovicích, Sedlnici v Sedlnici. Druhý stupen vodohospodáři vyhlásili pro Jičínku v Novém Jičíně.

Nejvyššího, tedy třetího stupně povodňové aktivity by mohla podle prognózy vodohospodářů dosáhnout v noci na čtvrtek řeka Bělá v Jeseníku a v Mikulovicích. Druhý stupeň by mohl platit na toku Staříč v obci Lipová-lázně. Obdobná situace může nastat i na Osoblaze na Bruntálsku.

"Potvrzujeme, že vzhledem k aktuálnímu nasycenému stavu povodí a možnosti výskytu místy vydatnějších přívalových srážek může dojít k rozvodnění menších toků a k ohrožení usedlostí ležících v blízkosti vodních koryt toků," uvedli vodohospodáři v prognóze.

Řeka Bečva v Teplicích nad Bečvou dosáhla druhého stupně povodňové aktivity. Podle informací Povodí Moravy ho překročila dnes po 19:00 a hladina stále mírně stoupá. Hasiči už v Olomouckém kraji evidují první výjezdy k zatopeným silnicím či domům. Podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka zasedly poprvé i protipovodňové štáby.

"Vzhledem k avizovanému nárůstu hladiny toku řeky Bečvy s předpokladem dosažení III. stupně povodňové aktivity zasedly poprvé povodňové štáby. Na nejrizikovější místa nyní vyjíždějí profesionální a dobrovolné jednotky pro výstavbu hrází pomocí pytlů s pískem," uvedl mluvčí hasičů. V Teplicích nad Bečvou teď hladina řeky dosahuje 339 centimetrů. Třetí stupeň je vyhlašován od 400 centimetrů.

Ve Starém Městě na Šumpersku voda částečně zatopila silnici v jedné z ulic. Na Jesenicku v České Vsi hasiči odčerpali vodu z domů, která přitekla z okolních polí. "Profesionální jednotka ze stanice v Jeseníku připravila pro případné využití zásoby pytlů s pískem a je připraveno využití technických služeb k dalšímu doplnění," uvedl Hošák.

Kvůli vydatnému dešti a stoupajícím hladinám vodních toků byly v Olomouckém kraji zvýšeny počty hasičů na stanicích. Další členové hasičského sboru mají pohotovost, aby mohli v případě potřeby pomoci sloužícím kolegům.

Hladina řeky Velička se ve Velké nad Veličkou a ve Strážnici na Hodonínsku se dostala na třetí povodňový stupeň. Na svém webu to ve výstraze uvedl Český hydrometeorologický ústav. Tok zůstává v korytě, žádné objekty nezaplavil, řekl ČTK starosta obce Petr Šmidrkal. V Jihomoravském kraji místy vydatně prší, déšť bude místy pokračovat. V kraji kvůli dešti zasahovali i hasiči.

"Ve Velké nad Veličkou se tok ještě drží v korytu, objížděli jsme to," uvedl starosta. Velička je druhá největší řeka v okrese, vlévá se do Moravy. Na třetím povodňovém stupni je Velička ještě u Strážnice.

Třetí povodňový stupeň je stupeň ohrožení, nastává po stupni bdělost a pohotovost. Podle hydrometeorologického ústavu budou v oblasti srážky s různou intenzitou pokračovat až do čtvrtečního odpoledne. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Může také způsobit snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu.

V kraji v souvislosti s vydatným deštěm zasahovali i hasiči. V Pohořelicích na Brněnsku voda zaplavila část ulice, odčerpali ji. "V Hustopečích šlo zase o jeden zaplavený sklep, ve kterém bylo asi 50 centimetrů vody. Také jsme ho odčerpali," řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský. Řešili i popadané stromy, v Brně v Židenicích v ulici Kuldova spadl strom na dvě zaparkovaná auta, u Brněnské přehrady padající strom zase poškodil elektrické vedení. Mluvčí doplnil, že v souvislosti s Veličkou žádný výjezd nemají.

Výstraha hydrometeorologického ústavu před prvním stupněm povodňové aktivity se počínaje 18:00 až do odvolání týká Vyškova, Bučovic na Vyškovsku, Kyjova, Hodonína a Břeclavi.