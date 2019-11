Po vlažném začátku Hamilton dominoval tréninkům v Austinu

Austin (USA) - Lewis Hamilton se naladil nejrychlejším časem v trénincích na Velkou cenu USA, po níž se v neděli může stát pošesté mistrem světa formule 1. V úvodní sekci, která se jela v Austinu v nezvykle chladných podmínkách, se nesoustředil na výsledek a zkoušel různé věci pro příští sezonu, ve druhém tréninku už dominoval.

První část ovlivnilo chladné počasí s pouhými devíti stupni Celsia, navíc většina týmů hlavně testovala pneumatiky na novou sezonu. První dílčí úspěch si tak připsali jezdci Red Bullu, vyhrál Nizozemec Max Verstappen a jeho thajský kolega Alexander Albon skončil třetí.

Hamilton byl až osmý, ale druhý trénink už vyhrál a nenechal nikoho na pochybách, že chce v neděli slavit. Další titul mu zaručí nejhůře osmé místo, ale nemusí ani bodovat, pokud jeho jediný rival Valtteri Bottas nezvítězí.

Zpočátku Hamiltonovi dělala starost hrbolatá trať. "Některá místa jsou šílená, nevím, jestli je to bezpečné," hlásil do týmového rádia britský pilot. Rád by o víkendu potvrdil, že se mu v Americe daří. V USA vyhrál šest z posledních osmi závodů.

Náladu si spravil i Charles Leclerc. Velkou část prvního tréninku strávil v boxu Ferrari kvůli problémům zřejmě s plynovým pedálem, ale pak obsadil druhé místo se ztrátou tří desetin na Hamiltona. Verstappen byl těsně třetí.

Tréninky na Velkou cenu USA:

První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:34,057, 2. Vettel (Něm./Ferrari) -0,169, 3. Albon (Thaj./Red Bull) -0,259, 4. Gasly (Fr./Toro Rosso) -0,951, 5. Ricciardo (Austr./Renault) -1,206, 6. Grosjean (Fr./Haas) -1,299.

Druhý trénink: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:33,232, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,301, 3. Verstappen -0,315, 4. Vettel -0,658, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -0,813, 6. Albon -1,202.