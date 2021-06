Po večerní bouři je bez proudu 32.000 míst na jihu Moravy a další tisíce v ČR

Brno/Zlín - Bez dodávek elektřiny je po večerní silné bouři na jižní Moravě 32.000 odběratelů distribuční společnosti EG.D. ze skupiny E.ON. Nejpostiženější jsou obce severně od Hodonína. Poblíž dálnice D2 spadlo několik podpěr vedení velmi vysokého napětí mezi Břeclaví a Hodonínem. ČTK o tom informoval mluvčí firmy Roman Šperňák. Elektřinu nemá také 15.000 míst ve Zlínském kraji a 2000 na Vysočině v okolí Pelhřimova. Společnost ČEZ eviduje 6000 míst bez dodávek elektřiny, zejména na Frýdecko-Místecku, uvedla mluvčí Soňa Holingerová.

"V souvislosti s bouří evidujeme pád několika podpěrných bodů na lince vedení velmi vysokého napětí 110kV mezi Břeclaví a Hodonínem poblíž dálnice D2 a omezené dodávky elektrické energie do rozvoden Tvrdonice, Břeclav-dráhy a Pánov," uvedl Šperňák. Pracovníci firmy v terénu zjišťují rozsah škod a snaží se o obnovení dodávek co nejdříve.

Společnost ČEZ do večera obnovila všechny dodávky do míst, kde škody způsobila noční bouře ze středy na dnešek. Po dnešní večerní bouři jí ale přibyla další místa bez dodávek. Na Frýdecko-Místecku jde o 3500 míst, na Rakovnicku 1200, další místa jsou na Lounsku a Kladensku. Společnost bude v noci pracovat na obnovení dodávek, ale pouze na místech, kde to nebude pro pracovníky nebezpečné.