Po večerní bouři bylo bez proudu 32.000 míst na jihu Moravy a další tisíce v ČR

Brno/Zlín - Po večerní bouři, která způsobila škody zejména na jihu Moravy, je v Česku bez dodávek elektřiny 121.000 odběratelů. Na twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podobný počet míst bez proudu byl i po noční bouřce ze středy na čtvrtek. Aktuálně společnost EG.D ze skupiny E.ON uvádí 105.000 domácností bez proudu, ČEZ potom 16.000. Podle Havlíčka v tuto chvíli nelze provádět opravy, začne se s nimi v pátek v 7:00.

Hodinu před půlnocí EG.D uváděla, že na jihu Moravy má bez dodávek 30.000 odběratelů. Nejpostiženější jsou obce severně od Hodonína. Poblíž dálnice D2 spadlo několik podpěr vedení velmi vysokého napětí mezi Břeclaví a Hodonínem, informoval ČTK mluvčí firmy Roman Šperňák. Elektřinu nemělo také 16.000 míst ve Zlínském kraji a 9000 na Vysočině v okolí Pelhřimova. Od 21:00 se počet domácností bez proudu na jihu Moravy snížil, naopak přibylo jich na Zlínsku a na Vysočině.

"V souvislosti s bouří evidujeme pád několika podpěrných bodů na lince vedení velmi vysokého napětí 110kV mezi Břeclaví a Hodonínem poblíž dálnice D2 a omezené dodávky elektrické energie do rozvoden Tvrdonice, Břeclav-dráhy a Pánov," uvedl Šperňák. Pracovníci firmy v terénu zjišťují rozsah škod.

Společnost ČEZ do večera obnovila všechny dodávky do míst, kde škody způsobila noční bouře ze středy na dnešek. Po dnešní večerní bouři jí ale přibyly další tisícovky míst bez dodávek, a to na Frýdecko-Místecku, Rakovnicku, Lounsku a Kladensku. Společnost bude v noci pracovat na obnovení dodávek, ale pouze na místech, kde to nebude pro pracovníky nebezpečné, uvedla mluvčí Soňa Holingerová.