Po útoku střelce v kostele v Alabamě zemřeli tři lidé

Washington - Jednasedmdesátiletý muž zabil v noci na dnešek v kostele v Alabamě tři lidi. Jeden muž podlehl svým zraněním ještě na místě, dvě ženy zemřely následně v nemocnici. Policie střelce zadržela a umístila ho do vazby, uvedl agentura AP.

Muž střílel v episkopálním kostele svatého Štěpána na birminghamském předměstí Vestavia Hills. Strážníci obdrželi hlášení o střelbě ve čtvrtek v 18:22 místního času (dnes 01:22 SELČ).

Policejní kapitán Shane Ware řekl, že střelec občas docházel na bohoslužby. Prokuratura připravuje rozhodnutí, v němž bude muž obviněn z vraždy. Jméno podezřelého policie do obvinění nezveřejní. Motiv útoku policie vyšetřuje.

Ware také řekl, že muž začal střílet při společenské akci spojené s občerstvením. Jeho oběti jsou čtyřiaosmdesátiletý muž a ženy ve věku 75 a 84 let. Jednomu z přítomných se podařilo střelce dostat pod kontrolu a držet ho do příchodu policie. "Osoba, která přemohla podezřelého, je podle mého názoru hrdina," uvedl Ware, podle kterého byl čin zásadní pro záchranu dalších životů.

Reverendka alabamské diecéze Kelley Hudlowová řekla, že střelba místními otřásla. "Je to šokující. Komunita svatého Štěpána je založena na lásce, modlitbách a slušnosti. S nadějí na zhojení se budou modlit společně věřící všech náboženství," řekla.

Do Alabamy podle ní přicházejí slova podpory z celých Spojených států. "Jsme členy episkopální církve, věříme v Ježíše a v to, že modlitba pomáhá. Potřebujeme vás všechny. Modlete se za tuto komunitu, myslete na ni, protože to potřebují," sdělila reverendka.

Střelba v Alabamě je poslední z řady hromadných střeleb, které otřásly Spojenými státy. V sobotu v zemi vyšly tisíce lidí do ulic, aby po nedávných útocích v Buffalu ve státě New York a v Uvalde v Texasu znovu vyzvaly ke zpřísnění zákonů o držení zbraní.

Alabamská guvernérka Kay Iveyová vydala prohlášení, v němž vyjádřila lítost nad tím, co označila za šokující a tragické ztráty na životech v kostele. Uvedla, že je ráda, že podezřelý byl zadržen, ovšem dodala: "Tohle by se nikdy nemělo stát - v kostele, v obchodě, ve městě ani kdekoli jinde."