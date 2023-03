Po útoku střelce na škole ve městě Nashville přišly o život tři děti

Nashville (USA) - Tři děti dnes přišly o život v americkém městě Nashville, kde neznámý pachatel střílel na soukromé křesťanské škole, uvádí deník The New York Times s odvoláním na mluvčího místní dětské nemocnice. Policie předtím oznámila, že střelec je mrtvý, aniž by poskytla jakékoli informace o totožnosti. Zda byl pachatel či pachatelka mezi třemi mrtvými, které ohlásila nemocnice, nebylo ihned jasné.

Rovněž nebylo jasné, zda měl útok další oběti, uvádí agentura AP. Tři děti byly prohlášeny za mrtvé, když je dovezli se zraněními způsobenými střelnou zbraní do nemocnice Monroe Carell Jr. Children’s Hospital.

Policie informaci o "aktivním střelci" dostala krátce po desáté hodině ráno místního času (17:00 SELČ). Terčem se stala škola Covenant School, kam podle její webové stránky dochází asi 200 dětí od předškolního věku až po šestý ročník.

Dnešní incident je podle databáze listu The Washington Post druhou letošní střelbou na americké škole, při níž někdo přišel o život. Případů, při kterých střelci ohrožovali děti na školách, eviduje od začátku roku více než deset.