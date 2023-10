Po úterní nehodě na přejezdu v Olomouci tam stále nejezdí vlaky a tramvaje

Olomouc - Po úterní ranní srážce kamionu s vlakem na přejezdu v Olomouci-Bělidlech se zatím nepodařilo obnovit tramvajový provoz v této části města a stále nejezdí ani vlaky mezi stanicemi Olomouc-hlavní nádraží a Velká Bystřice. Podle odhadu železničářů by vlaky po tomto úseku mohly začít jezdit dnes dopoledne, odpoledne by měl být obnoven i provoz tramvají. Vyplývá to z informací na webu Českých drah a Dopravního podniku města Olomouce. Podle údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR už není uzavřena silnice vedoucí přes přejezd.

Vlakovou soupravu, která po srážce s kamionem vykolejila a začala hořet, se v úterý večer podařilo vrátit zpět na koleje a odtáhnout. "Následně bude opravena poškozená trať a současně i tramvajová trať a troleje," stojí na webu Českých drah. Přepravu cestujících mezi stanicemi Olomouc-hlavní nádraží a Velká Bystřice zajišťují autobusy. Tramvajová linka číslo 4, která obsluhuje tuto část Olomouce, od úterní nehody končí na točně nedaleko vlakového nádraží.

Kamion se s vlakem na přejezdu v Olomouci-Bělidlech srazil v úterý po 08:00. Po srážce začal hořet kamion i vlak, plameny pohltily také osobní auto jedoucí v protisměru. Zraněno bylo pět lidí, čtyři z nich skončili v nemocnici, ale jejich zranění nejsou podle záchranářů vážná. Při nehodě vznikla podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala škoda 26,1 milionu korun. Příčinou mohutného požáru po střetu na přejezdu byla protržená palivová nádrž na vlakové soupravě. Na místě s plameny bojovalo osm jednotek hasičů. Několik desítek cestujících z vlaku stihlo včas vystoupit.

Policie na síti X uvedla, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. "Z dosavadního prověřování vyplývá, že řidič kamionu cizí poznávací značky, převážející kovové součástky k nábytku, přijel k železničnímu přejezdu zřejmě ve směru od olomoucké místní části Hodolany. Přesnou příčinu dopravní nehody kriminalisté zjišťují," sdělila ČTK policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Nehoda se stala na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor "Dle dosavadních zjištění na místě mimořádné události byla (světelná signalizace) v době nehody v činnosti. V důsledku střetnutí došlo k požáru nákladního a osobního automobilu i osobního vlaku, který při nárazu vykolejil," uvedl Drápal. Na vlakové soupravě odborníci odhadli škodu téměř na 16 milionů korun a na kamionu na deset milionů korun. Škoda na infrastruktuře železniční a tramvajové trati zatím vyčíslena nebyla.