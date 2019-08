Po úspěchu hladový Fuksa touží po postupu na OH s bratrem

Praha - Po sezoně bez vítězství na mezinárodním závodě je kanoista Martin Fuksa před mistrovstvím světa hladovější po úspěchu než jindy. Na kilometru bude obhajovat stříbro z loňského šampionátu v Portugalsku, ale touží hlavně po postupu na olympijské hry v Tokiu na deblkanoi s mladším bratrem Petrem.

"Dostat se na olympiádu s bráchou je nejdůležitější," svěřil se na dnešní tiskové konferenci. Místo na OH 2020 si příští týden na MS v Szegedu vyjede osm posádek. "Je tam pár lodí, které jsou jinde, které jsou fakt dobré. A pak je spousta lodí, které jsou na tom stejně. Nejdůležitější bude semifinále. Snad budeme mít štěstí na složení. Budu se snažit ráno pošetřit co nejvíc sil na rozjížďce na kilometru, abych měl co nejvíce sil na odpoledne," plánoval Martin Fuksa.

Ve srovnání s Evropskými hrami v Minsku, kde společně skončili šestí, přibudou zejména Brazilci, Kubánci a Číňané. "Určitě chceme porazit nějakou tu evropskou loď navíc. Chceme se dostat do finále a bojovat o olympijskou kvalifikaci. Prostě jedeme mistrovství světa a snažíme se dopadnout co nejlíp," doplnil Fuksa.

Vedle individuálních tréninků proto v přípravě před šampionátem věnovali značnou část tréninku i deblu. "Myslím, že zatím docela dobrý, že máme formu, snad nám to vydrží do závodů," zhodnotil aktuální projev Petr Fuksa.

V závodech Světového poháru, které loni ovládal, letos Martin Fuksa získal čtyři stříbrné medaile. Na Evropských hrách se mu finále v nepříznivém větru vůbec nevydařilo a skončil devátý. "Chci si taky (na MS) spravit chuť z letošní sezony, chtěl bych získat nějakou pořádnou medaili. Od roku 2014 je získávám pořád, tak bych v tom chtěl pokračovat," řekl odhodlaně.

Krátce před MS je v jiném rozpoložení než jindy. "Jsem mnohem hladovější. Letos jsem ještě nic nevyhrál. Není na mně tíha, že bych měl obhajovat," svěřil se.

Areál v Szegedu má rád. "Je to Mekka rychlostní kanoistiky. Podle mě tam budou mraky lidí. Těším se na to, vždycky se mi tam jezdilo dobře. Podmínky jsou tam regulérní. Fouká buď přímo do zad, nebo přímo proti," pochvaloval si.

Před osmi lety právě v Szegedu jako osmnáctiletý junior debutoval na seniorském mistrovství světa. "To bylo úplně brutální. Jel jsem semifinále dvoustovky a ty lidi tak řvali, že jsem se vůbec nesoustředil na start, zkazil jsem to," vzpomínal.

První závodní kilometr bratry Fuksovy v Szegedu čeká ve čtvrtek 22. srpna, kdy jsou na programu rozjížďky deblkanoí v této olympijské disciplíně.