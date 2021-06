Po úmrtí mladé dívky Itálie zvažuje, že omezí očkování vakcínou od AstraZeneky

Řím - Itálie zvažuje, že omezí používání vakcíny od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Důvodem je úmrtí osmnáctileté dívky, která zemřela krátce poté, co dostala tento druh očkovací látky. Uvedla to dnes agentura ANSA. Používání preparátu by mělo být výrazněji omezeno u lidí pod 50 let. V současnosti italské úřady pouze doporučují tento preparát přednostně používat k očkování starších ročníků.

Osmnáctiletá dívka dostala první dávku očkování na konci května v rámci takzvaných "open days", tedy dní, kdy je možné se nechat očkovat bez rezervace. Žena byla hospitalizována se zdravotními problémy minulou sobotu a lékaři jí diagnostikovali krevní sraženiny. V neděli se lékaři pokusili sraženiny odebrat, dívka po operaci skončila na jednotce intenzivní péče a ve čtvrtek zemřela.

Náhlý a anomální výskyt krevních sraženin byl uznán jako jeden z velmi vzácných vedlejších účinků vakcíny od společnosti AstraZeneca. Podle odborníků je vznik krevních sraženin častější u lidí v nižším a středním věku. Evropský lékový regulátor EMA však pro používání této látky nestanovil žádné věkové limity. Jednotlivé členské země EU k otázce přistupují odlišně, řada států, a to včetně České republiky, nedoporučují podání látky od britsko-švédské firmy lidem mladším 50 nebo 60 let.

V současnosti v Itálii platí doporučení, aby AstraZeneca byla přednostně používána k očkování lidí nad 60 let. Kraje ale při dnech očkování bez rezervace, kterých se účastní především mladší lidé, často využívaly právě látku od AstraZeneky, které mají dostatečné zásoby. "Kraje musí přestat se závodem, kdo naočkuje více lidí, aniž by na první místě byla bezpečnost," uvedla dnes podle deníku Corriere della Sera imunoložka Antonella Violová. S podobnou kritikou vystoupili i další vědci a doktoři. Předseda krajské rady regionu Ligurie, kde byla zemřelá dívka naočkovaná, ale námitky odmítl. Podle něj se očkovalo na základě stanoviska zdravotnických úřadů.

Podle koordinátora italské vládní zdravotnické rady Franca Locatelliho je zpřísnění pravidel pro používání britsko-švédské vakcíny velice pravděpodobné. Změnit by se mohl i doporučený věk. Na úmrtí dívky z Ligurie již zareagovaly některé další italské regiony. Například Sicílie ohlásila, že nebude používat AstraZeneku pro očkování lidí, kterým ještě nebylo 50 let.