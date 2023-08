Po ubodání fanouška AEK Atény odložila UEFA zápas Ligy mistrů s Dinamem Záhřeb

Atény - Při střetu fanoušků fotbalistů AEK Atény a Dinama Záhřeb před dnešním utkáním 3. předkola Ligy mistrů byl v řecké metropoli ubodán příznivec domácího celku. UEFA následně zápas odložila na příští týden. Uvedla to agentura AP.

Devětadvacetiletý muž byl ubodán při pondělní bitce u stadionu AEK na aténském předměstí Nea Filadelfia. Policie uvedla, že se poblíž arény shromáždilo zhruba 100 až 120 fanoušků chorvatského týmu, které už očekávali Řekové. Konflikt vypukl zhruba hodinu po skončení tréninku Dinama a poté, co hostující mužstvo opustilo stadion. Fanoušci z obou táborů na sebe házeli světlice, výbušniny a kameny.

Policie zatkla 98 lidí, z toho většinu Chorvatů. V nemocnici skončili tři řečtí fanoušci a pět chorvatských. Dinamo, jehož fanoušci měli oficiálně na zápas zakázaný vstup, incident odsoudilo: "Takové události neodpovídají hodnotám a etickým zásadám, které jako klub a komunita propagujeme," uvedl klub na oficiálním webu.

UEFA utkání, které mělo mít výkop ve 20:45, kvůli násilnostem odložila. Podle agentury AP se příští středu původní odveta v Záhřebu odehraje jako první zápas a v Aténách se týmy následně střetnou v pátek 18., nebo v sobotu 19. srpna.

Fotbal v Řecku provázejí násilnosti mezi fanoušky poměrně často. Minulý měsíc dostalo sedm fanoušků PAOK Soluň trest doživotí za to, že loni v únoru ubodali k smrti devatenáctiletého příznivce Arisu. Dalších pět lidí bylo po půlročním procesu odsouzeno k 19 či 20 letům vězení. Jen v Soluni to byl během tří let třetí případ úmrtí v souvislosti se střety fanouškovských skupin.