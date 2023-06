Po tropických vedrech prošly Českem bouřky, hasiči měli přes 850 výjezdů

Praha - Po vedrech s tropickými teplotami nad 30 stupňů Celsia dnes odpoledne prošly Českem od západu k východu silné bouřky doprovázené větrem. K jejich následkům měli hasiči víc než 850 výjezdů hlavně ke spadlým stromům a poškozeným střechám. Problémy bouřky působily také na železnici, bez elektřiny se ocitlo téměř 50.000 odběrných míst. V Oticích na Opavsku silný vítr zničil deset střech a další poškodil. Teploty až 35 stupňů Celsia a bouřky se do Česka vrátí ve čtvrtek, uvedli meteorologové. Dnes zaznamenali na čtyřech místech teplotní rekordy.

První silné bouřky hlásil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) kolem 15:00 z Pošumaví, v následujících hodinách prošly přes jižní a střední Čechy na východ republiky. "Zasahovali jsme u 856 technických pomocí v souvislosti se silnými bouřkami," popsal situaci k 18:30 na twitteru Hasičský záchranný sbor ČR.

V Plzeňském kraji hasiči vyjížděli jen za necelé dvě hodiny do 15:40 k 80 událostem způsobeným bouřkami, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Kus plechové střechy spadl na náměstí Svobody v Sušici. Na jihu Čech měli hasiči kvůli bouřkám v rozmezí tří hodin přibližně 250 zásahů, uvedla jejich mluvčí Vendula Matějů. Ve Strážném na Prachaticku spadl strom na střechu kasina. U Hodonic na Táborsku uvěznily popadané stromy ženu v osobním autě, u Putimi na Písecku zase spadlé stromy zablokovaly autobus.

Na Vysočině hasiči zasahovali kvůli počasí na více než 140 místech, odstraňovali hlavně stromy spadlé na silnice, řekla jejich mluvčí Petra Musilová. Stejnou práci měli v Jihomoravském kraji, k 18:00 měli podle mluvčího Jaroslava Mikošky zhruba 50 zásahů. Poloviční počet hasiči evidují v Olomouckém kraji. V Oticích na Opavsku je vedle deseti zničených střech také dalších 20 poškozených. Událost se zatím obešla bez zranění, sdělil novinářům mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp. "Na místo jsme vyslali kontejnery s plachtami a materiálem na provizorní zastřešení," dodal.

Spadlé stromy zastavily provoz vlaků zejména v Pošumaví. Nejezdily například mezi stanicemi Česká Kubice na Domažlicku a Furth im Wald v Německu, mezi Špičákem a Hojsovou Stráží, Domažlicemi a Kdyní a v úseku Klatovy - Běšiny. Vítr poškodil trakční vedení nebo povalil stromy na trať také na tratích z Českých Budějovic do Prahy a z Českých Budějovic do Plzně, řekla ČTK mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Větve na trolejích zastavily provoz také na Jihlavsku, kvůli výpadku elektřiny přestaly odpoledne jezdit vlaky mezi Letovicemi a Svitavami na pomezí Jihomoravského a Pardubického kraje.

Energetická společnost ČEZ vpodvečer evidovala 28.000 odběrných míst, která byla následkem bouřek bez elektřiny. Nejvíc jich k 18:00 bylo ve Středočeském a Plzeňském kraji, poruchy jsou i v Kraji Vysočina, v Pardubickém a Moravskoslezském kraji, řekla na dotaz ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Dalších 18.000 domácností bylo kolem 19:00 bez dodávek proudu na jihu Čech a Moravy a na Vysočině v oblastech, kde elektřinu distribuuje společnost EG.D.

Bouřky v Česku doprovodily tropické počasí. Teploty dnes byly do 34 nebo 35 stupňů Celsia, řekl ČTK meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Filip Smola. Nejtepleji podle dlouhodobě měřicích stanic bylo v Doksanech na Litoměřicku, dnes zaznamenaných 34,4 stupně Celsia tam ale dosavadní maximum nepřepsalo. Rekordy naopak padly na čtyřech místech, kde se teploty měří alespoň 30 let. Nejvyšší teplotu pro 21. červen teploměr ukázal v Dukovanech a Hubenově na Vysočině, na krkonošské Labské boudě a v Rýmařově na Bruntálsku.

Před vzestupem teplot v Čechách na 34 nebo 35 stupňů Celsia dnes a ve čtvrtek meteorologové varovali. Bouřky se silným větrem a kroupami se podle výstrahy ČHMÚ mohou znovu objevit i ve čtvrtek a v noci na pátek. Horké počasí panuje v Česku od neděle, kdy teploty poprvé v tomto roce vystoupaly k tropické třicítce. Zdravotníci ale zatím nezaregistrovali zvýšený počet výjezdů kvůli kolapsům či jiným problémům kvůli vedrům.

Jihočeský kraj

Hasiči na jihu Čech vyjížděli dnes odpoledne kvůli bouřkám v rozmezí tří hodin přibližně k 250 zásahům. Nejčastěji odklízeli popadané stromy především ze silnic a železničních tratí. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. V několika případech vyjížděli ošetřit poraněné lidi i záchranáři, uvedla ve zprávě jejich mluvčí Zuzana Fajtlová.

"Pás bouřek přešel celý kraj od západu na východ. Nejdříve začaly k odklízení popadaných stromů vyjíždět jednotky na Prachaticku a Strakonicku, následovalo Písecko a Českobudějovicko a poté Táborsko a Jindřichohradecko," uvedla Matějů.

Na Strakonicku spadla vzrostlá lípa na ženu a poranila ji nohu. Po ošetření ji záchranáři převezli do nemocnice. Na Táborsku spadl kvůli silnému poryvu větru basketbalový koš na nezletilého, jenž utrpěl lehké poranění hlavy a nohy. Dále záchranáři ošetřili v kraji několik lidí, kteří se zranili při různých nehodách způsobených většinou pádem stromu.

Bouřky se v kraji vyskytovaly v rozmezí několika minut přibližně od 15:00. Největší nápor hasiči evidovali v první hodině, kdy vyjížděli ke stovce zásahů. Ve Strážném na Prachaticku například spadl strom na střechu kasina. U Hodonic na Táborsku uvěznily popadané stromy ženu v osobním autě, u Putimi na Písecku zase spadlé stromy zablokovaly autobus.

Do 18:00 vyjížděli hasiči na jihu Čech k 250 zásahům. "Nutno oddat, že jsme z důvodu toho, že bouřka pokračovala přes Vysočinu, pracovali ve zvýšené míře i pro tento kraj," uvedla Matějů.

Moravskoslezský kraj

Silný vítr zničil dnes v Oticích na Opavsku deset střech, dalších 20 je poškozených. Na místě zasahují hasiči, kteří budou zajišťovat provizorní zastřešení. Událost se zatím obešla bez zranění. Novinářům to sdělil mluvčí hasičů Lukáš Popp.

"Na místo jsme vyslali kontejnery s plachtami a materiálem na provizorní zastřešení," uvedl Popp. Dodal, že na místě události je 15 jednotek hasičů, čtyři profesionální a 11 dobrovolných.

Před bouřkami dnes varovali meteorologové. Opavsko podle nich zasáhly velmi silné bouřky. "Na Opavsku se objevují velmi silné bouřky postupující k jihovýchodu doprovázené kroupami o velikosti kolem dvou centimetrů, nárazy větru pravděpodobně kolem 80 kilometrů za hodinu a přívalovými srážkami," uvedl ve své výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové uvedli, že lokálně lze očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů či rychlým rozvodněním malých toků. Hrozí také zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy.

"Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami," doplnili meteorologové. Lidé by si měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst.

Olomoucký kraj

Hasiči dnes odpoledne v Olomouckém kraji v souvislosti s bouřkami evidují zatím pětatřicet zásahů. Silný vítr napáchal škody hlavně na Prostějovsku a Přerovsku, v ostatních částech kraje je situace klidnější. ČTK to sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Pás bouřek dnes odpoledne postupně přecházel přes území České republiky.

"Vlivem silných bouřek řešíme hlavně popadané stromy na komunikace a dráty elektrického vedení. Nyní evidujeme 25 událostí, a to převážně na Prostějovsku," uvedla Balážová. V Olšanech u Prostějova hasiči zajišťovali velký zahradní stan, který silný vítr odnesl na plot.

Silné bouřky odpoledne zasáhly několik krajů. Například hasiči na jihu Čech vyjížděli odpoledne kvůli bouřkám v rozmezí tří hodin přibližně k 250 zásahům. Nejčastěji odklízeli popadané stromy především ze silnic a železničních tratí.

Plzeňský kraj

Kvůli silné bouři, postupující z Německa do Čech, absolvovali dnes hasiči v Plzeňském kraji desítky výjezdů. Nejvíc zásahů mají především na Klatovsku a na Domažlicku. Od 14:00 do 15:40 to bylo přibližně 80 výjezdů, každou minutu přibývá jedna až dvě další události, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Neprůjezdná je komunikace ze Sušice na Tedražice na Klatovsku. Podle Českých drah se na Domažlicku a na Klatovsku na několika místech zastavil provoz na železnici kvůli stromům popadaným na koleje.

Více práce mají hasiči například v Sušici. Na náměstí Svobody spadl kus plechové střechy. Několik stromů nebo jejich větví ve městě popadalo na auta. Aktuálně vyjíždějí hasiči v Sušici k místní poliklinice, kde do dvora spadl velký kus střechy," uvedl Poncar. Do likvidace následků bouře se na Klatovsku zapojily jednotky dobrovolných hasičů.

České dráhy informují, že například mezi stanicemi Česká Kubice na Domažlicku a Furth im Wald v Německu najel vlak do spadlého stromu. Vlaky tam mohou mít až dvouhodinové zpoždění. Další stromy na kolejích jsou například mezi zastávkami Špičák – Hamry-Hojsova Stráž na Šumavě, Klatovy - Běšiny. nebo na Domažlicku mezi Domažlicemi a Kdyní. Kvůli pádu stromů a přerušenému trakčnímu vedení nebo zabezpečovacího zařízení stojí železniční doprava také mezi stanicemi Švihov a Přeštice či na trase z Horažďovic na Strakonice, potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Český hydrometeorologický ústav dnes uvedl, že linie bouřek byla při příchodu do ČR doprovázena nárazy větru pravděpodobně až kolem 90 kilometrů za hodinu, přívalovými srážkami a ojediněle i menšími kroupami. Pásmo postupuje k severovýchodu až východu.

Středočeský kraj

Bouřka dnes odpoledne a v podvečer způsobila na některých místech ve středních Čechách problémy, hasiči vyjížděli ke třem desítkám popadaných stromů. Na Nymbursku spadl strom na zaparkované auto, nikomu se ale nic nestalo, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Veronika Švorcová Mocová.

Zpočátku hasiči zasahovali hlavně v jižní části regionu, nejpostiženějšími oblastmi byly Příbramsko, Rakovnicko, Berounsko a Benešovsko. Poté se bouřkové pásmo přesunulo severněji. Hasiči podle mluvčí vyjížděli ke spadlým stromům, vodu čerpat nemuseli.

Kraj Vysočina

Přes Vysočinu přešly dnes odpoledne bouřky, hasiči museli kvůli počasí zasahovat na více než 140 místech. Hlavně šlo o odstraňování stromů spadlých na silnice, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Události jsou podle ní bez zranění. Větve na trakčním vedení zastavily i provoz vlaků na Jihlavsku.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu začalo kolem 16:00 pršet na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Na některých místech spadlo v krátké chvíli asi sedm litrů na čtvereční metr. Bouřky se později přesunuly i na Třebíčsko.

Provoz vlaků mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy je podle informací Českých drah zastavený od 16:25. Dopravce očekává, že trať bude zprovozněná v 18:00.

