Po tříleté pauze si na hradě v České Lípě připomněli poslední dny Ježíšovy

Česká Lípa - Zřícenina vodního hradu Lipý v České Lípě posloužila dnes jako kulisa pro Pašijové hry, kterými si lidé o Velikonocích připomínají poslední dny Ježíše Krista. Pašijové hry se tu na Velký pátek uskutečnily posedmnácté. Po tříleté pauze zaviněné koronavirem přilákalo divadelní představení na nádvoří českolipského hradu několik stovek lidí. Neodradilo je ani chladné, proměnlivé počasí, které chvílemi hrozilo i deštěm.

Pašijové hry jsou tradiční součástí období Velikonoc. Ve středověku byla dramatická inscenace dějin utrpení Krista v pašijových hrách nejrozšířenější formou náboženského divadla. V České Lípě jsou už Pašije neodmyslitelnou součástí velikonočního programu. Poprvé letos akci zaštítila příspěvková organizace Kultura Česká Lípa. "Je to výjimečná akce v rámci celé České republiky, protože takto pravidelně a v tomto rozsahu se Pašijové hry v moc městech nekonají," řekla ČTK ředitelka Kultury Česká Lípa Tereza Vraná.

Samotné představení bylo tradičně v režii Ochotnického spolku Lípa v čele s "otcem" projektu Petrem Nárovcem. "Už se nám po tom stýskalo, poslední Pašije jsme organizovali v roce 2018, původně jsme si mysleli, že si uděláme rok pauzu, a nakonec z toho byly kvůli koronaviru tři roky, takže už nám to docela začalo chybět," řekl dnes ČTK Nárovec.Vrátit se zpět do hry podle něj nebylo tak složité, většina lidí hraje své postavy už léta. "Odchází nám ale materiál, který za ty tři roky uložením zestařel, a budeme muset na příští rok pořídit spoustu nových věcí," dodal.

Představení je ojedinělé i hudbou, kterou na míru složil ředitel ZUŠ Česká Lípa Marek Kučera a na nádvoří se dnes o živý hudební doprovod postaral Příležitostný orchestr místní základní umělecké školy. Režii letos převzal herec a režisér Divadelního klubu Jirásek Štěpán Kňákal. Přiznal, že se obával, že po tříleté pauze bude nutné hru nazkoušet znova. "Ale tím, že to obsazení je původní, někteří to hrají i přes deset let, Jakub Neumayer už hraje Ježíše sedmým rokem, tak tam žádný velký problém nebyl," doplnil režisér.

Velikonoční program na hradu Lipý Pašijemi nekončí, bude pokračovat i v dalších dnech. Na Bílou sobotu a Velikonoční neděli bude v areálu připraven jarmark s velikonočními dekoracemi a dobrotami a střelnicí pro děti. U řemeslných stánků se mohou návštěvníci naučit plést pomlázku, zdobit perníčky nebo kraslice. Připravené je divadlo, kejklíři i muzikanti. Navštívit bude možné také prohlídkový okruh hradem zaměřený na velikonoční zvyky a tradice.

Hrad Lipý, který dnes posloužil jako kulisa Pašijí, je jednou z nejcennějších památek České Lípy. Postavil ho rod Ronovců někdy před rokem 1277. Hrad dobyli husité a později i Švédové. V 19. a 20. století tam byla rafinerie cukru, nakonec ho dokonce nechali odstřelit. Ještě na konci 80. let 20. století byla na místě dnešního hradu jen nesourodá směsice přístřešků a budov, pod níž by gotickou stavbu nikdo nehledal. Obnova hradu začala v roce 1992 a stála více než 50 milionů korun. Nejcennější částí je gotický most, který byl původně přístupovou cestou do hradu.