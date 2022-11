Po teplém začátku týdne se ochladí, sněžit na horách mohlo koncem měsíce

Praha - Po nadprůměrně teplém začátku nového týdne se v Česku ochladí. V úterý může nízká oblačnost spolu s mlhami způsobit, že teploty se na některých místech nedostanou nad osm stupňů Celsia. Ve středu a čtvrtek navíc ovlivní počasí u nás zvlněná studená fronta od západu provázená deštěm. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Navazující tři týdny budou podle dlouhodobého výhledu chladnější. Na přelomu listopadu a prosince by mohlo na horách sněžit.

Úterní nejvyšší teploty se na různých místech Česka budou výrazně lišit. Tam, kde se po ránu rozpustí mlhy, mohou dosahovat 11 až 15 stupňů Celsia. V místech s celodenní mlhou a nízkou oblačností bude nejvýš kolem osmi stupňů.

Středa bude podle předpovědi oblačná. Odpoledne a večer budou na západě a severozápadě Česka místy přeháňky nebo slabý déšť. Nejvyšší denní teploty vystoupají na deset až 14 stupňů, při mlze nebo nízké oblačnosti bude nanejvýš kolem devíti stupňů Celsia. Zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami bude i ve čtvrtek, kdy budou odpolední maxima zhruba o stupeň nižší.

V pátek bude oblačno až polojasno, na východě a severovýchodě Česka zpočátku zataženo s ojedinělými přeháňkami nebo slabý déšť. O víkendu, zejména v neděli, by už ale mělo sluníčka postupně přibývat. Nejvyšší denní teploty v závěru týdne budou nejčastěji mezi devíti a 13 stupni. Celsia.

Podle dlouhodobého výhledu počasí bude z následujících čtyř ten nejteplejší. "Ostatní týdny budou většinou průměrné, relativně nejchladnější bude poslední týden období s minimálními teplotami kolem jednoho stupně Celsia a nejvyššími kolem sedmi stupňů, Celsia," uvádí ČHMÚ.

Výjimečné nemá být období ode dneška do 4. prosince ani co do množství srážek. V jednotlivých týdnech spadne kolem deseti litrů vody na metr čtvereční. Hlavně v závěru období se mohou objevit od vyšších poloh sněhové vločky, odhadují meteorologové.