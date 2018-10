Jablonec nad Nisou - V úvodu se zdálo, že trenér fotbalistů Dynama Kyjev Alexandr Chackevič bude mít důvod ke spokojenosti, ovšem poté, co jeho svěřenci neudrželi dvoubrankové vedení a v Jablonci v duelu Evropské ligy jen remizovali 2:2, byl spíše naštvaný.

"Po takovém zápase nemám koho pochválit. Chtěl jsem po hráčích, abychom hráli vysoko, jenže postupně byli pasivní. A to i odpočatí hráči jako Garmaš. A byly tam individuální chyby. Neumím si vysvětlit, co tam před vyrovnávacím gólem vymýšlel Pivarič. To jsou momentální rozhodnutí hráčů," řekl Chackevič na tiskové konferenci.

Klíčem k obratu vývoje hry bylo, že Jablonec zjednodušil hru, častěji volil dlouhé přihrávky a poté vyhrával souboje, čímž eliminoval dobré napadání Dynama z první půle.

"Po našich gólech po ziscích na polovině soupeře začali hrát domácí dlouhé míče a my se tomu dobře nepřizpůsobili. Najednou jsme neměli protiútoky. Přesto tam byly situace na to, abychom přidali třetí gól a rozhodli," litoval Chackevič.

Dynamo má za cíl skupinu vyhrát, ale po dvou ze šesti kol je až třetí se dvěma body. "Skupina teprve začala. Vše je ještě před námi. Ale příští dva zápasy s Rennes asi budou klíčové. Já však věřím, že náš tým je připravený na Evropskou ligu a že to zvládneme," dodal kouč Dynama.