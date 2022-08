Po světovém titulu si chce Přindiš před závody SP vyzkoušet novinky v tréninku

Praha - Sobotním světovým titulem ve vodním slalomu sezona pro kajakáře Víta Přindiše ještě zdaleka neskončila. Čekají ho závody Světového poháru, před nimiž by si chtěl vyzkoušet nové prvky v tréninku. Už vlastně zahajuje přípravu na příští rok, kdy se rozjede česká kvalifikace o jediné účastnické místo na olympijských hrách 2024 v Paříži.

Přindiš už triumfoval na evropském šampionátu i v celkovém pořadí Světového poháru, ale na MS mu trofej unikala. Proto má pro něj úspěch z Augsburgu mimořádný význam. "Furt mi běhají v hlavě myšlenky, co se vlastně stalo, že se ten sen stal skutečností. Oslava byla menší v sobotu v Augsburgu. Mě teda pak v neděli docela bolela hlava, ale furt jsem si říkal, že to byla docela malá oslava, protože jsme skončili třeba v jedenáct," vyprávěl dnes novinářům.

Večer ho čeká další oslava v širším kruhu. Dostává spoustu gratulací. "V té vodácké komunitě jsem zaznamenal strašně velké množství lidí, kteří za mnou chodili, že je to strašně zasloužené, že mi to strašně přejou," ocenil.

Zatímco běžně bývá mistrovství světa až koncem září a vodní slalomáře pak čeká dovolená, tentokrát byl vrchol už uprostřed léta a na přelomu srpna a září budou následovat závody Světového poháru ve francouzském Pau a španělském Seu d'Urguell.

"Pojedu je. Už před mistrovstvím jsem se domlouval s naším sportovním doktorem Jirkou Dostálem, že bych si chtěl letos otestovat trošku změněnou přípravu. Přišlo mi, že ty svěťáky a ta druhá půlka sezony na to bude ideální. Vyzkoušet si finální fázi přípravy před závodem trošku jinak," plánoval.

Z tiskové konference vyrazil na schůzku s Dostálem, kde měli probrat detaily. "Beru to jako přípravu na příští rok, abych věděl na ty velké závody, jestli se to osvědčilo, nebo neosvědčilo. Abych nezkoušel něco nového, ale abych věděl, co mám dělat," vysvětloval Přindiš, pro kterého bude tento účel důležitější než samotný výsledek.

Stejně jako letošní evropský šampion Jiří Prskavec si světovým titulem zajistil místo v reprezentaci pro rok 2023. "Ten rok bude extrémně důležitý. Předpoklad je takový, že už v rámci příštího roku se při nějakých velkých závodech pojede o body v rámci interního žebříčku," přiblížil.

Mezi českými kajakáři je konkurence mimořádně vysoká. Přindiš se ještě nikdy na olympijské hry nekvalifikoval. "Kdybych nebyl ve státě, kde jezdí Jířa Prskavec, tak by to tak těžké nebylo," poznamenal. Prskavec je olympijským vítězem z Tokia a aktuální světovou jedničkou v žebříčku ICF. V tom je Přindiš třetí.

Světovým titulem ozdobil Přindiš svou první sezonu, na kterou se připravoval společně s Prskavcem ve skupině Jiřího Prskavce staršího. Místo v reprezentaci si zajistil na poslední chvíli a pak se mu nevyvedl podle představ Světový pohár v Praze, kde vypadl v semifinále.

To ale nebylo to nejhorší, co se mu v sobotu 11. června přihodilo. Při jeho semifinálové jízdě se jednomu z fanoušků při povzbuzování utrhl kovový zvon a trefil Přindišovu dceru Amálku do hlavy. "Nejdřív jsem tomu vůbec nechtěl věřit. Patnáct minut byla taková, že sice neplakala, ale nereagovala. Tak ji odvezla sanitka do nemocnice, kde jsme byli do deseti do večera," vyprávěl Přindiš.

O den později ho ještě čekal extrémní slalom, ale to už bojoval také s nachlazením. "Tak strašně jsem se na Světový pohár v Troji těšil, ale vůbec jsem si to neužil. Byl jsem strašně zklamaný, že jsem si neužil ani diváky, ani ten závod, asi nejhorší závody v Troji. Ale co s tím. Po pár dnech se to naštěstí zlepšilo, měla jeden den teplotu, museli jsme ji jeden den kontrolovat přes noc, že jsme ji museli často budit. Teď už je z toho dobrá historka," dodal.