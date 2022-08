Po stříbru na kilometru má Fuksa na Chirilu spadeno na pětistovce

Mnichov - První příležitost na odvetu za mistrovství světa proti Rumunovi Catalinu Chirilovi kanoista Martin Fuksa nevyužil, na kilometru skončil na evropském šampionátu stříbrný. Další příležitost bude mít v neděli na oblíbené pětistovce. Tam by sedminásobný evropský šampion z této trati příležitost rád využil, aby proti kometě této sezony udržel pozitivní bilanci.

Vzájemnou rivalitu Fuksa nepřeceňoval. "Kdo by to nechtěl vrátit. Vždycky to chci vrátit každému, kdo mě předjede, ale stejně tak chce každý porazit mě. Určitě bych z toho nedělal, že když se mi to nepovedlo, je to špatné. Kdo byl druhý na mistrovství Evropy ze všech lidí," uvedl. Byl spokojený, protože se mu závod vydařil. "Třeba škoda, že jsem ve finiši nebyl hned vedle něj, nemohl jsem se s ním špičkovat. Takhle jsem tam nikoho neviděl, nevydal jsem 120 procent, ale jen sto. Ale i tak je to medaile, to je super," radoval se po zisku čtrnáctého cenného kovu z kontinentálního šampionátu.

S Rumunem se přetahovali o vedení, nakonec je v cíli dělily necelé čtyři desetiny sekundy. "Vím, že se dá porazit. Na jaře jsem ho porazil čtyřikrát ze čtyř závodů, teď on mne třikrát. Sakra, takže 4:3. Je potřeba zítra ho porazit, abych letos vyhrál," pousmál se devětadvacetiletý český reprezentant.

Chirila je o pět let mladší. Do minulé sezony jezdil na deblkanoi, na které startoval i na olympijských hrách v Tokiu. "Je stejně starý jako brácha a jezdil debla, takže jsem ho úplně neregistroval. Nevím, jestli je shoda jmen nebo ne, ale když jsem začínal kariéru v dospělých, jezdil jsem proti jeho bráchovi. A teď jsem ho tu viděl, takže se o něj asi stará," komentoval Fuksa svého nového rivala.

Po návratu z kanadského Halifaxu se vrátil do pohody, ve které byl před odletem na světový šampionát. "Doufal jsem, že mi zbudou nějaké síly a dokážu tu něco předvést. Myslím, že i když rozjížďky nebyly ideální, co se týče mého pocitu, dokázal jsme se na finále stoprocentně připravit. Myslím, že jsem odjel dobrý závod. Samozřejmě bych si vždycky přál být zlatý, ale medaile je medaile, žene mě to dál," pochvaloval si. Cítí se lépe než v zámoří, kde před dvěma týdny zaostal za vítězným Chirilou na kilometru bezmála o dvě sekundy.

V neděli ho čeká na nějakou dobu poslední pětistovka na velké akci. Je to neolympijská distance a příští rok se na MS pojede o místa pro OH 2024 v Paříži. Proto plánuje návrat do deblkanoe. "Dává smysl, abychom se pokusili na olympiádu nominovat i s bráchou. Máme dvě olympijské disciplíny, tady ten kilometr a debl pětistovka. Budeme se s bráchou snažit připravit na pětistovku," řekl. Loni v Tokiu jeli deblkanoisté závod na 1000 metrů, v němž Martin a Petr Fuksové obsadili desáté místo.