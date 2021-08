Po srážce vlaků u Domažlic tři mrtví, pět těžce zraněných

Domažlice - U obce Milavče mezi stanicemi Domažlice a Blížejov se dnes kolem osmé ráno srazily dva osobní vlaky, jedním z nich byl expres z Mnichova, v němž cestovali také cizinci. Tři lidé zemřeli. Dva z nich jsou čeští strojvůdci vlaků, z toho jeden řídil německý rychlík. Další obětí byla žena, která cestovala v protijedoucím regionálním vlaku. ČTK to řekli policisté a hasiči. Střet vlaků na řeší Drážní inspekce, jeden vlak vjel na trať nepovoleně.

Dalších pět lidí je ve vážném stavu a čtyři jsou středně těžce zranění, většina zraněných je v plzeňské fakultní a v domažlické nemocnici, dva přepravili záchranáři do Prahy. Desítky lidí utrpěly lehčí zranění - jsou potlučení, poškrábaní, řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Na místo dorazil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Na twitteru napsal, že Západní expres projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. Nehodu vyšetřuje Drážní inspekce, škody půjdou do desítek milionů. Havárie se stala na jednokolejném úseku, před kterým se vlaky měly minout.

Nejvážněji zranění byli přepraveni do pražských nemocnic v Motole a Střešovicích a do plzeňské fakultní nemocnice. Domažlická nemocnice, která také přijímá zraněné, zrušila všechny na dnešek plánované operace a uvolnila několik lůžek, pokud by byla potřeba hospitalizovat větší počet raněných.

Za záchrannou službu zasahovaly čtyři vrtulníky - pražský, hradecký, z Plzně-Líní a jihočeský. Pomáhají Jihočeši a také záchranáři z Německa. Dva těžce zraněné přepravily vrtulníky do Prahy do Motola a Střešovic a tři do do fakultní nemocnice. "Tři osoby hovořící německy jsou v péči posádek z Německa a následně transportováni do německých nemocnic," uvedla Svobodová.

Hasičů bylo na místě zhruba 60, tedy 12 jednotek. "Zásah je v podstatě ukončený, hasiči ještě vystříhávají tělo strojvůdce z expresu," uvedl reportér ČTK z místa. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara byli lehce zranění a lidé bez zranění převezeni do místního kulturního střediska Milavče a zbytek odvezly sanitky a vrtulníky. Na místě je posttraumatický intervenční tým a jeli tam i policejní psychologové, hasiči zřídili informační linku na čísle 950 330 330 pro lidi postižené touto mimořádnou událostí, uvedl Poncar.

Provoz na jednokolejné mezinárodní trati Praha - Pzeň - Furt im Wald - Mnichov bude podle webu ČD přerušen nejméně do 18:30. Mezi stanicemi Domažlice a Staňkov jezdí náhradní autobusová doprava.

Střet vlaků na Domažlicku řeší inspekce, jeden vlak vjel na trať nepovoleně

Ranní nehodu dvou vlaků na Domažlicku na místě řeší Drážní inspekce, přesné příčiny nehody zatím nestanovila, jeden z vlaků však vjel na úsek bez povolení. ČTK to řekl mluvčí inspekce Martin Drápal. Zda šlo o chybu strojvedoucího nebo závadu techniky, zatím podle něho není jasné. Nehoda se stala na jednokolejném úseku, před kterým se vlaky měly minout. Po srážce jsou tři mrtví, desítky zraněných a škody do desítek milionů korun.

Dva vlaky se kolem osmé ráno srazily u obce Milavče mezi stanicemi Domažlice a Blížejov. Šlo o expres z Mnichova do Prahy a vlak z Plzně do Domažlic. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) na twitteru napsal, že expres projel návěstidlo v poloze Stůj ve výhybně Radonice na Domažlicku a srazil se s osobním vlakem. To potvrdil i Drápal. Upozornil však, že zatím není jasné, zda šlo o chybu strojvedoucího jednoho z vlaků nebo technickou chybu na vlaku či trati.

Podle Drápala je tak nyní brzo na přesnou identifikaci příčin nehody, předběžné závěry by inspekce mohla mít v závěru dnešního dne. Kompletní vyšetřování ovšem potrvá několik měsíců.

Dopravce na místě v úseku mezi Domažlicemi a Staňkovem zajišťuje dopravu náhradními autobusy, a to jak pro dálkovou, tak i regionální dopravu. Dráhy také spustily pro postižené psychologickou linku. Mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský ČTK řekl, že postižení budou odškodnění podle práva.