Na dálnici D35 u Litovle se 11. června odpoledne srazil autobus s nákladním autem. V autobuse cestovalo asi 25 dětí, při nehodě se vážně zranil jeho řidič, který byl po vyproštění letecky transportován do nemocnice. Z místa muselo být odvezeno také dalších šest dětí. ČTK/HZS Olomouckého kraje

Olomouc - Při nehodě autobusu a kamionu na dálnici D35 u Litovle bylo zraněno 15 lidí, původní počet šesti zraněných dnes upřesnil pro ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Vážné zranění utrpěl řidič autobusu převážející malé sportovce, ostatní utrpěli středně těžká až lehčí zranění. Dálnice ve směru na Mohelnici je uzavřená.

V autobuse podle informací ČTK cestovali malí fotbalisté kolem deseti let. Nehoda se stala poté, co řidič autobusu narazil zezadu do kamionu, uvedl mluvčí hasičů.