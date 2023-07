Po srážce autobusů u Brna 76 zraněných a jeden mrtvý, D2 byla hodiny uzavřená

Brno - Šestasedmdesát zraněných a jednoho mrtvého si vyžádala dnešní srážka autobusů na dálnici D2 u Brna, která byla několik hodin uzavřena v obou směrech. Těžké zranění utrpělo 14 lidí. Zasahovalo 26 zdravotnických posádek a pro těžce zraněné letěly tři vrtulníky, na místě byli také hasiči a policisté. Jeden vůz patřil společnosti FlixBus. Podle mluvčího firmy Tomáš Beránka do něj zezadu narazil jiný autobus. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) České televizi řekl, že v jednom z autobusů seděli cizinci, zřejmě Indové.

Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška ČTK potvrdil, že jeden člověk při nehodě zemřel. Policisté na twitteru uvedli, že to byl řidič jednoho z autobusů. Z desítek zraněných mělo 14 lidí těžká poranění a ostatní středně těžká a lehká. "Zranění zahrnovala zlomeniny či otevřené rány. Zásah na místě již skončil, všichni zranění bylo dopraveni do jihomoravských nemocnic, nebylo nutné nikoho převážet mimo kraj," řekla ČTK v 17:45 ředitelka jihomoravské zdravotnické záchranné služby Hana Albrechtová.

Pro těžce zraněné přiletěly na místo vrtulníky z Jihomoravského a Olomouckého kraje a z Vysočiny. Záchranáři také nasadili velkokapacitní vůz ATEGO, který je určen především k evakuaci a hromadným transportům lidí.

Hasiči kvůli nehodě vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř. U nehody bylo 15 jednotek hasičů, kteří z havarovaných vozů vyprostili 12 lidí. Vyslali na místo i psycholožku. Byl aktivován tzv. traumaplán, což znamená okamžité zahájení činností potřebných pro zajištění neodkladné péče při příjmu většího počtu pacientů. "Traumaplán je aktivovaný v brněnských nemocnicích, v nemocnici Břeclav, Vyškov a Ivančice, informované jsou i fakultní nemocnice v Olomouci a Hradci Králové," uvedla Albrechtová.

Práci záchranářů ocenil i premiér Petr Fiala (ODS). "Děkuji záchranným složkám za rychlou reakci," napsal na twitteru. "Myslím na všechny zraněné a vyjadřuji upřímnou soustrast blízkým řidiče, který přišel o život," uvedl.

Všem, kteří s řešením následků nehody pomohli, poděkoval prostřednictvím twitteru za profesionální práci v tak náročné situaci také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Nehoda se stala mezi sjezdy na Chrlice a Blučinu. Mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka ČTK řekl, že nehoda se stala ve směru na Brno. Podle mluvčího společnosti FlixBus, které jeden z vozů patří, narazil do autobusu firmy zezadu jiný autobus. Při srážce se vysypalo sklo zhruba do třetiny autobusu, řekl mluvčí FlixBusu Beránek. "V současné době nejsou k dispozici žádné potvrzené informace o příčinách nehody," doplnil. ČT řekl mluvčí FlixBusu, že zemřelým není řidič autobusu této firmy. Autobus FlixBusu jel z Budapešti do Prahy.

Nehoda autobusů uzavřela dálnici D2 na několik hodin v obou směrech. Provoz se zastavil krátce před 16:00. Před 18:00 byl obnoven provoz ve směru na Břeclav, ale směr na Brno, v němž se nehoda stala, zůstal uzavřený. Kvůli uzavírce se vytvořily kolony nejen na D2, ale i na sjezdech z D1 na D2 a na souběžné silnici číslo 52 na Rajhrad.