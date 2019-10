Po špatném rozhazování měl Vadlejch na MS pohodovou kvalifikaci

Dauhá - V rozhazování se oštěpař Jakub Vadlejch trápil, ale kvalifikací na mistrovství světa pak prošel nejsnáze z českých reprezentantů v technických disciplínách. Podobně jako koulař Tomáš Staněk přehodil kvalifikační limit, ale na rozdíl od něj se nemusel stresovat třetím pokusem. Trefil se napodruhé.

Před vstupem do šampionátu to přitom nevypadalo nejlépe. "V rozhazování jsem dlouho takhle špatně neházel. V našem žargonu bych řekl, že levá noha mi přicházela asi o půl vteřiny pomaleji, než bych chtěl. Opravdu jsem napadával na ty hody, vysazoval zadek, takže technicky špatně," popisoval.

V závodě se dokázal zkoncentrovat. "Vypnul jsem, nasadil tunel a snažil jsem se z toho vymanit. Naštěstí se povedlo," vykládal. Uklidnil ho i první hod, který nebyl úplně vydařený, přesto letěl takřka na 82 metrů. "Tak jsem věděl, že těch 84 musím hodit, i kdybych tam lehnul na zem. Celkově člověk nasbírá za ty roky zkušenosti, takže vím, že rozhazování není vůbec důležité, jen ta pohoda hlavy a do toho se s tím jde a pak se většinou něco vyškrábne. A ta je," pochvaloval si.

Obhájce stříbra postoupil výkonem 84,31, který by ve finále zřejmě na výraznější úspěch nestačil. "Budu potřebovat přidat dost, aby si mě vůbec všimli - 87, 88, to už je taková vzdálenost všímací," přemítal oštěpař s osobním rekordem 89,73, ale letošním maximem jen 85,78. Cítí, že rezervu na zlepšení má. "Určitě, jinak do toho nejdu," poznamenal.

Znovu si soupeři museli v kvalifikaci všimnout úřadujícího světového šampiona Johannese Vettera, který hned napoprvé hodil 89,35 metru. "Už v rozhazování hodil strašně daleko, v Londýně měl 91... Normálka," komentoval to svěřenec Jana Železného. A byl vlastně rád, že jeden z favoritů dnes hodil tak daleko. "Většinou nehází dva dny po sobě dobře. Doufal jsem, že hodí třeba 93, protože by nikdy druhý den nedokázal hodit stejně," vysvětlil.

Program šampionátu, ve kterém mají oštěpaři finále hned následující den po kvalifikaci, podle Vadlejcha může hrát roli. "Dva dny po sobě v takovémhle vedru, protože na rozcvičováku se hází ve venkovní teplotě, těla to musí zákonitě cítit," uvažoval.

A raději nechtěl připomínat šampionáty s obdobným programem. Bylo to loňské ME v Berlíně, kde po velkých potížích se zády skončil osmý, a rovněž evropský šampionát před třemi lety v Amsterodamu, kde obsadil devátou příčku.

"Oba závody mi těžce nevyšly. Ale loni jsem byl vyprášený úplně. Zpětně jsem zjistil, že jsem na to v Berlíně opravdu fyzicky neměl. Amsterodam, tam jsem jetě neměl takové zkušenosti. V kvalifikaci jsem byl druhý a ve finále nevím, jestli jsem se zalekl, že kluci nehážou nic, ale naladil jsem se na jejich vlnu a nic nehodil," vzpomínal. Šanci tyto nezdary napravit bude mít v neděli od 18:55 SELČ.