Po Sněmovně reprezentantů i Senát schválil provizorní financování vlády USA

Washington - Americký Senát schválil zákon o provizorním financování vlády do 11. března. Už dříve tak učinila Sněmovna reprezentantů, nyní je zapotřebí podpis prezidenta Joea Bidena. Stávající finanční prostředky na provoz většiny federálních úřadů by jinak vypršely o dnešní půlnoci, informovala agentura Reuters. Kongres se tak podle ní vyhnul trapné situaci, kdy by federální úřady musely v době rusko-ukrajinské krize omezit řadu činností.

Senátoři odsouhlasili návrh zákona v poměru 65 ku 27 hlasům. Schválení dočasného financování bylo zapotřebí, jelikož Kongres dosud neodsouhlasil řádný rozpočtový zákon na fiskální rok, který začal loni 1. října, poznamenal Reuters.

Jde podle něj o třetí provizorní opatření od loňského září, Sněmovna reprezentantů ho schválila už 8. února. Kongresmanům tak poskytuje čas do 11. března, aby se dohodli na řádném zákonu o výdajích, který udrží Washington v chodu do 30. září, tedy do konce současného fiskálního roku.

"Vládní shutdown by byl zbytečný, nesmyslný. Dovedete si představit, jak by se to jevilo Rusům?" prohlásil během debaty senátor Patrick Leahy s odkazem na termín, který se používá při ochromení amerických úřadů a služeb v případě neschváleného financování vlády. K tomu naposledy došlo v roce 2018 za vlády předchozího prezidenta Donalda Trumpa.

Dlouhotrvající nejistota ohledně financí Washingtonu na jeho operace včetně mnoha vojenských programů panuje v době, kdy Rusko shromáždilo u hranic s Ukrajinou přibližně 150.000 vojáků, což na Západě vyvolává obavy z hrozícího útoku ruských vojsk na Ukrajinu. Moskva záměr provést invazi nadále popírá.