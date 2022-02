Po silném větru vlaky stále nejezdí mezi Chebem a Aší a mezi Jihlavou a H.Brodem

Praha - Většina železničních tratí je po silném čtvrtečním větru už zprovozněna, stále se ale nejezdí v Karlovarském kraji mezi Chebem a Aší a na Vysočině mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Naopak průjezdná už je trať přes Vysočinu, kde nyní jezdí rychlíky mezi Prahou a Brnem, a také čtvrtý koridor z Prahy do Českých Budějovic. ČTK to dnes ráno řekla mluvčí Správy železnic (SŽ) Radka Pistoriusová. Kvůli silnému větru evidovala ve čtvrtek Správa železnic na 150 mimořádných událostí.

"Ve 02:00 se podařilo obnovit provoz mezi Leštinou a Světlou nad Sázavou, vlaky se vrátily na trať Kolín - Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou. Od 5:20 je sjízdný úsek IV. koridoru Benešov - Tábor mezi Sudoměřicemi a Střezimíří," uvedla správa na twitteru. Pistoriusová doplnila, že provoz přes Vysočinu je v úseku Havlíčkův Brod směrem na Žďár nad Sázavou omezen, jezdí se po jedné koleji. Zprovoznit se podle ní už ve čtvrtek večer podařilo i podkrušnohorskou magistrálu kolem Kynšperku nad Ohří.

Na Vysočině zbývá zprovoznit trať mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem a regionální doprava stojí také mezi Hlinskem v Čechách a Chotěboří. V Karlovarském kraji je zastavena dálková doprava mezi Chebem a Františkovými Lázněmi. "Tam je zlomená trakční podpěra, musí se to opravit, zprovoznit se to podaří až zítra (v sobotu), předpoklad je 18:00," uvedla mluvčí Správy železnic. Stromy leží na trati i v úseku z Františkových Lázní do Aše. Všechny vlaky mezi stanicemi Cheb - Aš - Aš město jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Popadané stromy na koleje a trakční vedení zastavily ve čtvrtek vlaky na desítkách míst hlavně v Čechách. Správa železnic evidovala 150 mimořádných událostí.