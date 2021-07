Po sesuvu půdy v japonském Atami se pohřešuje zhruba 80 lidí, čtyři zemřeli

Tokio - Po sobotním sesuvu půdy, který zavalil japonské letovisko Atami, záchranáři stále pátrají zhruba po osmi desítkách pohřešovaných. Uvedla to agentura AP, která se odvolává na místní úřady. Zatím jsou potvrzeny čtyři smrtelné oběti neštěstí, které následovalo po několikadenních přívalových deštích.

Úřady dříve uváděly, že se pohřešuje zhruba 150 lidí. Později ale zjistily, že několik desítek lidí bylo evakuováno či nebyli v době neštěstí doma. Zachránit se zatím podařilo 25 lidí, oznámily úřady prefektury Šizuoka, kde Atami leží.

Atami je turistické středisko známé svými horkými prameny, které leží asi 90 kilometrů jihozápadně od Tokia. Zjišťování počtu pohřešovaných úřadům komplikuje skutečnost, že tam řada lidí jezdí pouze na víkendy či na dovolenou. Úřady chtějí zveřejnit jmenný seznam pohřešovaných, aby zjistily, kolik lidí se mohlo v oblasti nacházet v době sesuvu.

Japonský premiér Jošihide Suga uvedl, že záchranáři dělají, co mohou, aby co nejrychleji zachránili uvězněné pod bahnem a troskami. Podle agentury AFP byly záchranné práce přes noc přerušeny a začnou v úterý ráno. Do hledání se zapojila policie, hasiči i vojáci.

Před sesuvem půdy v prefektuře Šizuoka napršelo za 24 hodin stejné množství srážek, jaké jindy napadá za celý červenec. Voda strhla na několika místech záplavu bahna a kamení z horských svahů, které v sobotu ráno zasypalo město a zničilo asi 130 budov.

Velká část Japonska nyní zažívá období dešťů, které často vyvolávají záplavy a sesuvy půdy. Sesuvy se objevily nejméně na osmi místech Japonska. Tento jev podle vědců zesiluje vlivem klimatických změn, protože teplejší ovzduší je nasyceno více vlhkostí, čímž stoupá riziko a intenzita extrémních průtrží. V roce 2018 si záplavy na západě Japonska vyžádaly více než 200 životů.