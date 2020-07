Po Sekáčovi podle ruských médií sáhl Omsk

Ilustrační foto - Útočník Jiří Sekáč na tréninku české hokejové reprezentace 10. prosince 2019 v Plzni. Národní tým se chystá na turnaj Channel One Cup, druhý podnik série Euro Hockey Tour v sezoně.

Ilustrační foto - Útočník Jiří Sekáč na tréninku české hokejové reprezentace 10. prosince 2019 v Plzni. Národní tým se chystá na turnaj Channel One Cup, druhý podnik série Euro Hockey Tour v sezoně. ČTK/Chaloupka Miroslav

Moskva - Hokejový útočník Jiří Sekáč, o kterého ztratil zájem CSKA Moskva, zamíří podle ruského serveru sport-express do Avangardu Omsk. Sibiřský klub si českého reprezentanta stáhl ze seznamu volných hráčů. Pro Sekáče to bude již páté angažmá v Kontinentální hokejové lize. V Omsku by se mohl sejít s dalším kladenským rodákem Michaelem Frolíkem, kterému vypršela smlouva v NHL a vedení Avangardu se o něj zajímá.

Osmadvacetiletý Sekáč začal hrát v KHL v roce 2011 za Lva Poprad, pak působil dvě sezony ve Lvu Praha. Po dvouletém angažmá v NHL, kde nastupoval za Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu, se do Kontinentální ligy vrátil. Posílil Kazaň, s kterou předloni vyhrál Gagarinův pohár. O rok později zamířil do CSKA. V sezoně nedokončené kvůli koronaviru odehrál 45 zápasů a zaznamenal 25 bodů za 12 gólů a 13 asistencí.

S moskevským klubem měl Sekáč smlouvu do dubna příštího roku. Podle ruských médií činil jeho roční plat v uplynulé sezoně 100 milionů rublů (33 milionů korun), v příští měl dostat 60 milionů rublů (20 milionů korun).