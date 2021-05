Po sedmi měsících se v Berlíně opět ozývá cinkot pivních sklenic

Berlín - Po sedmi měsících nucené karanténní uzávěry se ode dneška opět z teras berlínských hospod a restaurací ozývá cinkot pivních sklenic a klapání příborů. "Je to skvělé," řekl ČTK Benjamin Groenewold, který je provozním šéfem vyhlášené výletní restaurace Zollpackhof na nábřeží Sprévy na dohled od budovy kancléřství. Spokojenost neskrývali ani hosté, které ale obzvláště v Zollpackhofu viditelně zaskočil nebývalý zájem novinářů. Pro ty se rozvolnění pravidel stalo vítanou změnou ve zpravodajství o koronaviru.

"I počasí nám vyšlo, sluníčko svítí," řekl Groenewold, který o začínajících letničních svátcích očekává velký zájem hostů. V nepandemických dobách je pivní zahrádka v Zollpackhofu skutečným mraveništěm, občerstvit se zde naráz může až 2000 lidí. "Teď ale máme míst 1400," řekl provozní o venkovním posezení, které zastiňuje mohutný kaštan a nemenší lípa.

Restaurace otevřela své venkovní prostory v 11 hodin, kdy dorazilo prvních pár nedočkavců. Jedním z nich byl i sedmdesátník Bernhard Meyerhans, který zašel na pivo se svým synem a vnukem. V té době bylo na zahrádce více novinářů než hostů. Ti se televizním štábům zdráhali odpovídat na otázky. "Rád na dotazy odpovím, když mě nebudete nenatáčet a fotit," řekl Meyerhans na žádost ČTK o rozhovor.

Posedět mohou na berlínských restauračních zahrádkách jen ti, kteří jsou plně očkovaní, uzdravení, nebo se nechali otestovat. "Očkovaný sice jsem, ale mám jen první dávku, takže jsem si nechal udělat test," řekl Meyerhans. "A důvod, proč jsem šel na test, bylo točené pivo," dodal.

"Kdo nemá test, může to přímo u nás napravit a za 15 minut už může sedět na zahrádce," vysvětlil Groenewold. Restaurace již před časem vyhradila část svých prostor pro testování, což považuje za svůj příspěvek k boji s pandemií.

To, že by podmínky stanovené Berlínem pro provoz venkovních gastronomických zařízení byly příliš tvrdé, Groenewold odmítá. "Je to tak, jak to je. Epidemická situace je ještě složitá. A my jsme hlavně rádi, že jsme po sedmi měsících mohli otevřít," řekl. Protože Zollpackhof patří k velkým restauracím, povinnou registraci hostů pro případné trasování nákazy provádí výhradně přes mobilní aplikaci Luca. V aplikaci, která v Německu patří k hlavním vstupenkám ke službám, mají lidé předvyplněné kontaktní údaje, které restauraci poskytnout tím, že naskenují QR kód nalepený na stole. Obsluha pak hned ví, kdo u stolu sedí. "Bez aplikace by to nešlo, vypisování by u každého zabralo dvacet minut," dodal.

Zajímavostí v případě Zollpackhofu je i to, že vstup hlídá bezpečnostní agentura. "Máme ji tady, aby pomáhala řídit tok lidí," vysvětlil Groenewold s tím, že na pivo zkrátka chodí davy. Ostraha také kolemjdoucím vysvětluje, co pro vstup potřebují a kde se mohou nechat otestovat.

Optimistická nálada panovala také v restauraci Ständige Vertretung (Stálé zastoupení), která se rovněž může pyšnit pivní zahrádkou na břehu Sprévy. Jen místo kancléřství je na protilehlém břehu nádraží Friedrichstrasse. Několik sklenic kölsche, svrchně kvašeného piva typického pro Kolín nad Rýnem, se zde rozhodli vychutnat senioři Marina a Bernhard ze severoněmeckých Brém.

"Dnešek je rozhodně optimistický," řekl Bernhard. To, že s manželkou sedí v hospodě, považuje ale za dílo náhody. "Test jsme si kvůli tomu nedělali. Dneska jsme totiž přijeli do Berlína kvůli sestře, která je v nemocnici. Otestovali jsme se, ale do nemocnice nás nakonec nepustili, prý až zítra. Tak jsme se rozhodli rozbor využít a posedět u kölsche," řekl. S ženou mají prozatím první očkování. "Na druhé jdeme za dva týdny," uvedl.

Bernhard strach z nemoci nemá a omezení chápe, vadí mu ale roztříštěnost pravidel, jaká v Německu panuje. "Je ale jasné, že nákaza se jinak šíří na severu u moře, kde takřka není, a jinak třeba u Lipska," řekl. "A jak je to vlastně v Česku? Naše srdce totiž leží tam," zeptal se. "Opravdu to tak je, Praha, Karlovy Vary, všechno máme proježděné. A zase se k vám chystáme," doplnila svého manžela Marina. "A rovnou v Česku vyřiďte, že kölsche je proti vašemu pivu jen voda," dodal.