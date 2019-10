Po sečtení většiny hlasů má polská vládnoucí strana 44,6 procenta

Varšava - Po sečtení asi 91 procent hlasů odevzdaných v nedělních parlamentních volbách v Polsku má vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS) podporu 44,6 procenta hlasujících. Národně-konzervativní formace zvítězila nad liberální Občanskou koalicí, kterou podpořilo 26,7 procenta voličů. Dnes o tom informovala státní volební komise. Z výsledků vyplývá, že PiS bude v Polsku moci samostatně vládnout další čtyři roky.

Do Sejmu, dolní komory parlamentu, se po čtyřech letech vrací Svaz demokratické levice (SLD), který o hlasy voličů bojoval v rámci uskupení Levice. Ta získala 12,3 procenta hlasů. V Sejmu dále zasednou poslanci spojenectví lidovců s protisystémovým hnutím Kukiz ´15, které podpořilo 8,6 procenta voličů, a pravicová euroskeptická Konfederace se ziskem 6,8 procenta hlasů.

"Vypadá to, že budeme moci pokračovat v samostatné vládě, to byl náš hlavní cíl, abychom mohli v klidu a bez potřeby utváření divných koalic dále měnit zemi," řekl Piotr Müller, mluvčí vlády premiéra Mateusze Morawieckého. Dodal, že v tomto a příštím týdnu se bude rozhodovat o obsazení jednotlivých ministerských postů.

Právo a spravedlnost také podle částečných výsledků vyhrálo volby do senátu, jeho kandidáty podpořilo necelých 46 procent lidí. Stejně jako v Sejmu skončila na druhém místě Občanská koalice s 33,9 procenta hlasů, na třetím místě jsou lidovci s asi 5,5 procenta hlasů. Horní parlamentní komora může doplňovat zákony přijaté Sejmem, může protahovat jejich přijetí a blokovat změny ústavy, připomíná agentura Reuters.

Vláda PiS během uplynulých čtyř let, kdy se polské ekonomice dařilo, zavedla štědré sociální programy, jako jsou třinácté důchody pro seniory nebo přídavky ve výši 500 zlotých na dítě, zvýšila minimální mzdu nebo snížila věk odchodu do důchodu. Kvůli některým svým krokům, třeba kvůli reformě justice nebo rozsáhlému kácení v chráněném Bělověžském pralese, se dostala do konfliktu s Evropskou unií. Současná vláda ve Varšavě podle oponentů ohrožuje principy právního státu a demokracie.