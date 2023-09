Po sečtení třetiny okrsků slovenských voleb výrazně vede Ficův Směr-SD

Do konečných výsledků však patrně promluví zatím nesečtené okrsky z Bratislavy, kde má liberální PS velkou podporu.

Pokud by současné poměry hlasů vydržely až do konce, mohl by Fico s Pellegrinim sestavit vládní koalici s proruskou Slovenskou národní stranou a s populistickým hnutím Republika, které jsou podobně jako Směr-SD proti vojenské pomoci Ukrajině. Dohromady by tyto strany získaly 90 mandátů ve 150členné sněmovně.

Slovenští komentátoři hovoří o tom, že klíčové pro sestavování koalice bude, zda se posledním dvěma zmíněným formacím podaří překonat pětiprocentní práh pro vstup do parlamentu. Podle projekce, kterou na základě průběžných výsledků a minulého sčítání vytvořil Denník N, ani jedna v Národní radě nebude.

Dostat by se tam naopak měla koalice Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra Igora Matoviče, která má zatím necelých devět procent hlasů. Nad prahem se pohybuje i konzervativní Křesťanskodemokratické hnutí s více než sedmi procenty a nečekaně také strana Aliance zastupující maďarskou menšinu. Naopak liberální Svoboda a solidarita Richarda Sulíka je průběžně mírně nad čtyřmi procenty, městští voliči ji však podle projekce do parlamentu mohou dostat.

Odhady agentur Focus a Median-SK přisuzovaly Progresivnímu Slovensku, jehož šéfem je místopředseda Evropského parlamentu Michal Šimečka, vítězství ve volbách se ziskem 19,97 až 23,5 procenta hlasů. Na druhém místě s malou ztrátou a s podporou 19,09 až 21,9 procenta hlasů voličů měl skončit Směr-SD, pro Hlas-SD agentury odhadovaly zisk 11,17 procenta, respektive 12,2 procenta.

Zhruba 4,3 milionu voličů si mohlo vybrat z více než dvou desítek kandidujících politických stran a jedné koalice. Podle prezidentky Zuzany Čaputové bude na názorově polarizovaném Slovensku důležité, jak se budoucí vládě podaří společnost sjednotit. "Protože soudržnost a smír přesahují horizont voleb," řekla novinářům při odevzdávání hlasu podle webu Sme.sk. Prezidentka už dříve uvedla, že pověří sestavením vlády vítěze voleb, který bude mít šanci na většinovou podporu.