Po sečtení tří čtvrtin okrsků vedlo ANO před Spolu a PirSTAN - on-line

Praha - Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení tří čtvrtin okrsků hnutí ANO s 28,90 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 25,66 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN s 14,42 procenta. Do Sněmovny by se dostala čtyři uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Vládní ČSSD má průběžně 4,86 procenta, do Sněmovny by tak nepronikla.

Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,31 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstávají kromě ČSSD i Přísaha s 4,78 procenta a KSČM se 3,91 procenta. Minulé sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem na dalších osm stran. Dostalo 29,64 procenta hlasů. Druhá ODS měla 11,32 procenta, třetí Piráti 10,79 procenta a čtvrtá SPD 10,64 procenta hlasů. KSČM měla 7,76 procenta, ČSSD 7,27 procenta. KDU-ČSL obdržela 5,8 procenta hlasů, TOP 09 měla 5,31 procenta hlasů a STAN 5,18 procenta.

Výsledky voleb může ovlivnit voličská účast, která by podle dosavadních odhadů mohla být vyšší než zhruba 61 procent v minulých volbách. Výsledky voleb budou zveřejňovány na volebním webu.

