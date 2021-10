Po sečtení poloviny okrsků vedlo ANO před Spolu a PirSTAN - on-line

Praha - Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení poloviny okrsků hnutí ANO s 29,75 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 24,53 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN se 13,88 procenta. Do Sněmovny by se dostala čtyři uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Vládní ČSSD má průběžně 4,99 procenta, a do Sněmovny by se tak nedostala.

VOLEBNÍ GRAFY Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,68 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstávají ČSSD s 4,99 procenta, Přísaha s 4,81 procenta a KSČM s 4,16 procenta. Minulé sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem na dalších osm stran. Dostalo 29,64 procenta hlasů. Druhá ODS měla 11,32 procenta, třetí Piráti 10,79 procenta a čtvrtá SPD 10,64 procenta hlasů. KSČM měla 7,76 procenta, ČSSD 7,27 procenta. KDU-ČSL obdržela 5,8 procenta hlasů, TOP 09 měla 5,31 procenta hlasů a STAN 5,18 procenta.

Výsledky voleb může ovlivnit voličská účast, která by podle dosavadních odhadů mohla být vyšší než zhruba 61 procent v minulých volbách. Výsledky voleb budou zveřejňovány na volebním webu.

On-line přenos ze sněmovních voleb: