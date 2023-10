Po sečtení hlasů ze tří čtvrtin okrsků v polských volbách vede vládnoucí PiS

Varšava - Po sečtení hlasů odevzdaných v 75 procentech okrsků v nedělních volbách do polského Sejmu, dolní komory parlamentu, má vládnoucí národněkonzervativní Právo a spravedlnost (PiS) podporu 37 procent voličů, opoziční Občanská koalice (KO) získala 29,1 procenta hlasů. Možní koaliční partneři KO, středová Třetí cesta a Nová levice, dostali podle průběžných výsledků 14,5 procenta, respektive 8,3 procenta hlasů. Do Sejmu se dostane zřejmě také krajně pravicová Konfederace, kterou podpořilo 7,2 procenta voličů.

"Čísla se ustavičně mění spolu s přicházejícími údaji z volebních komisí a výsledek strany PiS Jaroslawa Kaczyńského slábne a opozice sílí," okomentoval postupně se měnící dílčí výsledky voleb server Onet. Připomněl, že už podle povolebního odhadu výsledků PiS nebude schopna sama vládnout.

Konečné odhady výsledků vypracované institutem Ipsos naznačují, že PiS na většinu v Sejmu nedosáhne. Šanci sestavit vládu má proevropská opozice v čele s KO vedenou bývalým premiérem a šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem. Se Třetí cestou a Novou levicí by mohla obsadit 249 ze 460 křesel v Sejmu, klíčové dolní komoře polského parlamentu, zatímco PiS může počítat se 196 mandáty. Zbývajících 15 mandátů má připadnout Konfederaci.

Pokud se tyto prognózy vyplní, "půjde o obrovskou porážku strany PiS, která nebude mít možnost přetáhnout žádné poslance, protože jí k většině chybí příliš mnoho", řekl politolog Antoni Dudek z krakovské Jagellonské univerzity.

Szymon Holownia, jeden z lídrů Třetí cesty, kterou tvoří jeho strana Polsko 2050 společně s lidovci, už vládní koalici s PiS odmítl. "Takovou koalici vylučuji... Lidé, kteří pro nás hlasovali, chtěli změnu, chtěli PiS odstavit od moci," řekl v rozhlasové stanici RMF FM.

Nedělní volby někteří analytici označovali za nejdůležitější od roku 1989, rozhodovaly podle nich o dalším osudu demokracie v Polsku nebo o vztahu země s EU. PiS za osm let u moci ovládla státní firmy a klíčové instituce v zemi, včetně veřejnoprávních médií. Podle některých mezinárodních organizací vláda této strany porušuje principy právního státu nebo práva lidí z komunity LGBT+. Strany proevropské opozice slibují, že v případě nástupu k moci sporná opatření z posledních let zruší. Jde především o reformy justice, které soudnictví přivedly pod kontrolu politiků a kvůli kterým Evropská komise (EK) Polsku zmrazila výplatu peněz na jeho plán obnovy.

V cestě plánům Občanské koalice a jejích partnerů ale může stát prezident Andrzej Duda, blízký spojenec PiS. Už před volbami dal najevo, že podle ústavních zvyklostí sestavením vlády pověří zástupce nejsilnější strany. Zřejmě půjde o současného premiéra Mateusze Morawieckého.

"Žádáme prezidenta, aby demokratický tábor mohl vybrat kandidáta na premiéra," řekl v televizi TVN24 poslanec Občanské koalice Cezary Tomczyk. "Přirozeným kandidátem je Donald Tusk," dodal. "Pane prezidente, nebojte se už PiS a jejího šéfa (Jaroslawa) Kaczyńského," vzkázal hlavě státu další poslanec KO Tomasz Siemoniak. Proevropské strany také zřejmě nebudou v Sejmu natolik silné, aby přehlasovaly prezidentské veto.

V nedělních volbách hlasovalo zhruba 72 procent voličů, nejvíce od pádu komunismu v roce 1989. U volebních místností ve velkých městech se tvořily několikahodinové fronty, komisím chyběly volební lístky. "Takovou frontu nepamatuji ani z dob svého mládí, kdy jsme čekali na maso," vzpomněl na doby komunismu jeden pán ve Vratislavi, kde se kvůli obrovskému zájmu hlasování protáhlo asi o šest hodin.

Naopak méně než polovina oprávněných voličů se zúčastnila referenda, jehož konání prosadila vláda PiS. Jeho výsledky nebudou závazné. Lidé odpovídali na otázky týkající se privatizace státního majetku, věku odchodu do důchodu, zachování bariéry na hranici s Běloruskem a přijímání migrantů. Politologové vládu kritizovali za to, že referendum zneužila k mobilizaci voličů, kteří by jí mohli dát hlas.

Duda poděkoval voličům za účast ve volbách, konečné výsledky očekává v úterý

Polský prezident Andrzej Duda dnes v prvním vyjádření od nedělních parlamentních voleb poděkoval krajanům za vysokou účast v hlasování. Vyzval také, aby vyčkali na konečné oficiální výsledky voleb, jejichž oznámení očekává okolo úterního poledne. Informovala o tom polská média.

"Zatím jde o výsledky průzkumu. Stále více volebních komisí dokončilo sčítání, ale ještě není (sečteno ani) deset milionů hlasů - a určitě bude odevzdaných hlasů více než 20 milionů, a tak je třeba klidně vyčkat na oficiální výsledky. Doufám, že zítra okolo poledne státní volební komise dokončí už veškeré sčítání a bude moci oznámit oficiální výsledky," řekl podle televize TVN 24 prezident během návštěvy Vatikánu, kde je kvůli 45. výročí zvolení Jana Pavla II. papežem.

Za nejdůležitější Duda označil, že při tak obrovské účast se volby odehrály v klidu, přes všechny obavy, válku Ruska proti Ukrajině v polském sousedství a hrozby případných hybridních útoků z Běloruska.

"Moc mě těší, že to byly volby s obří účastí, nejvyšší v období svobodného, nezávislého a svrchovaného Polska," řekl. "Každé volby jsou testem, nakolik jsme demokratickou a zralou společností... Mohu říci, že včera jsme předvedli, že odpovědně bereme věci do vlastních rukou," dodal a zdůraznil, že "demokracie v Polsku je stabilní".

TVN 24 dodala, že podle definitivních výsledků povolebního průzkumu společnosti Ipsos (exit poll) má demokratická opozice, jejíž hlavní silou je Občanská koalice bývalého premiéra Donalda Tuska, šanci získat 249 ze 460 mandátů v Sejmu, klíčové dolní komoře polského parlamentu, zatímco PiS může počítat se 196 mandáty. Zatím však pokračuje sčítání hlasů. Předseda státní volební komise Sylwester Marciniak doufá, že oficiální výsledky budou moci být oznámeny v úterý okolo poledne. "Možná vás probudíme okolo čtvrté či šesté, ale to nezáleží na nás. Jde o to, aby výsledky byly prověřené a správné," řekl podle TVN 24.