Po sečtení 95 procent hlasů v izraelských volbách stále vede Ganc

Jeruzalém - Po sečtení téměř 95 procent hlasů odevzdaných v úterních izraelských předčasných volbách centristická Modrá a bílá někdejšího náčelníka generálního štábu izraelské armády Bennyho Gance získala ve 120členném izraelském parlamentu 33 křesel, zatímco pravicový Likud premiéra Benjamina Netanjahua o mandát méně. Informovala o tom dnes agentura AP.

Izraelský web The Times of Israel napsal, že Modrá a bílá by se svými levicovými spojenci v rámci koalice byla schopna obsadit 44 křesel; zatím není jasné, zda ji podpoří arabské strany, které mají 12 mandátů. Pravicovo-náboženská koalice kolem Likudu by zase mohla kontrolovat křesel 56. Nová vládní koalice ale musí mít v parlamentu většinu minimálně 61 hlasů.

Výsledky voleb zatím nejsou kompletní, protože teprve v noci na dnešek se začaly počítat hlasy izraelských vojáků, diplomatů a pacientů v nemocnicích. List The Times of Izrael v této souvislosti napsal, že zejména hlasy vojáků, kteří většinou nevolí arabské ani ultraortodoxní strany, by mohly mírně posílit pravici.

Zároveň podle agentury AP stále platí, že zásadní roli při vytvoření budoucího kabinetu může sehrát sekulární nacionalistická strana Izrael je náš domov někdejšího ministra obrany a moldavského rodáka Avigdora Liebermana. Ten získal ve volbách podle nejnovějších údajů osm hlasů a trvá na vytvoření široké vládní koalice Modré a bílé a Likudu. Centristé ale odmítají být v kabinetu vedeném Netanjahuem, kterému hrozí obžalování z korupce. Jak se současná krize vyřeší, tak zatím není jasné.

S lídry všech stran, které se dostaly do parlamentu, bude v nadcházejících dnech hovořit prezident Reuven Rivlin. Následně bude jeho úkolem vybrat kandidáta, který podle něj bude mít největší šanci na sestavení stabilní vládní koalice.